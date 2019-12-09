شاهد.. توجيه خادم الحرمين الشريفين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة

نشرت قناة "الإخبارية" لحظات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن توجيهه للجهات المعنية بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
نشرت قناة "الإخبارية" لحظات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن توجيهه للجهات المعنية بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
بدل غلاء المعيشة خادم الحرمين الشريفين الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1441/ 1442هـ 2020م
نشرت قناة "الإخبارية" لحظات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن توجيهه للجهات المعنية بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.
نشرت قناة "الإخبارية" لحظات إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن توجيهه للجهات المعنية بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.