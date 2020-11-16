وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.. فجر اليوم

أعلن التلفزيون الرسمي للنظام السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

وذكر التلفزيون السوري على موقعه الرسمي أن وزارة الخارجية والمغتربين تنعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأشار إلى أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1963 بكالوريوس اقتصاد.

عُيّن "المعلم" سفيرًا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عُيّن معاونًا لوزير الخارجية مطلع العام 2000، وسمي نائبًا لوزير الخارجية في العام 2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006، وتمت تسميته نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

والمعلم متزوج ولديه ثلاثة أبناء.