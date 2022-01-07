أمانة مكة تُغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية

نفّذت 1019 جولة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة متمثلة في وكالة البلديات 1,019 جولة رقابية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفّذت الأمانة 115 جولة رقابية على نظام ميدان بلس شملت نطاق 11 بلدية فرعية، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 15 مخالفة وإغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق .

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّنت دور المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف الذكية .