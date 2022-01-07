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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة مكة تُغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية

نفّذت 1019 جولة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة متمثلة في وكالة البلديات 1,019 جولة رقابية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفّذت الأمانة 115 جولة رقابية على نظام ميدان بلس شملت نطاق 11 بلدية فرعية، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 15 مخالفة وإغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق .

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّنت دور المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف الذكية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة مكة تُغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة متمثلة في وكالة البلديات 1,019 جولة رقابية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفّذت الأمانة 115 جولة رقابية على نظام ميدان بلس شملت نطاق 11 بلدية فرعية، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 15 مخالفة وإغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق .

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّنت دور المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف الذكية .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:20 PM

أمانة مكة تُغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية

نفّذت 1019 جولة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدّسة متمثلة في وكالة البلديات 1,019 جولة رقابية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

كما نفّذت الأمانة 115 جولة رقابية على نظام ميدان بلس شملت نطاق 11 بلدية فرعية، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 15 مخالفة وإغلاق 9 منشآت تجارية لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق .

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وثمّنت دور المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف الذكية .

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