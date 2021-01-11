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"شرطة الرياض" تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة

جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (50,000) ريال.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الرياض" تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (50,000) ريال.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
05:06 PM
اخر تعديل
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:58 PM

"شرطة الرياض" تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة

جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثاني من العمر) إثر تورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بكسر زجاج المركبات وسرقة ما تحويه من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (50,000) ريال.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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