مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق

مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق
شنّوا هجومًا على مجمعه الفندقي
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (الأحد)، أن متعاقدًا بريطانيًّا قُتل في هجوم شنّه مسلّحون مشتبه بهم على مجمعه الفندقي في بلدة بالما بشمال موزمبيق.
ونقلت "رويترز" عن الناجين من الهجوم، أن القتيل كان في قافلة المركبات التي حاولت الهروب من أمارولا لودج.
مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-28
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (الأحد)، أن متعاقدًا بريطانيًّا قُتل في هجوم شنّه مسلّحون مشتبه بهم على مجمعه الفندقي في بلدة بالما بشمال موزمبيق.
ونقلت "رويترز" عن الناجين من الهجوم، أن القتيل كان في قافلة المركبات التي حاولت الهروب من أمارولا لودج.
28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:12 PM
مسلحون يغتالون "بريطانيًّا" في شمال موزمبيق
شنّوا هجومًا على مجمعه الفندقي
ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم (الأحد)، أن متعاقدًا بريطانيًّا قُتل في هجوم شنّه مسلّحون مشتبه بهم على مجمعه الفندقي في بلدة بالما بشمال موزمبيق.
ونقلت "رويترز" عن الناجين من الهجوم، أن القتيل كان في قافلة المركبات التي حاولت الهروب من أمارولا لودج.