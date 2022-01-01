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"الداخلية" تستعرض تحديثات أمنية خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

"المحمدي" يكشف مستجدات "أوميكرون" والإجراءات الوقائية

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تحديثات أمنية وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض الدكتور عماد لافي المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة (وقاية)، مستجدات متحور "أوميكرون"، والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وزارة الصحة وزارة الداخلية هيئة الصحة العامة وقاية لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تستعرض تحديثات أمنية خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا
سبق

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تحديثات أمنية وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض الدكتور عماد لافي المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة (وقاية)، مستجدات متحور "أوميكرون"، والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
09:58 PM

"الداخلية" تستعرض تحديثات أمنية خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

"المحمدي" يكشف مستجدات "أوميكرون" والإجراءات الوقائية

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

وبدوره، يستعرض خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تحديثات أمنية وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض الدكتور عماد لافي المحمدي، مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة (وقاية)، مستجدات متحور "أوميكرون"، والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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