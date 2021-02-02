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جلسة مباحثات بين "قطان" ووزير خارجية الغابون

لقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالغابون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلسة مباحثات بين "قطان" ووزير خارجية الغابون
سبق

عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالغابون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:53 PM

جلسة مباحثات بين "قطان" ووزير خارجية الغابون

لقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، لقاءً وجلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية الغابون بكوم موبيلي بوباي، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالغابون.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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