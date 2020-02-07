"أمانة الرياض" تُزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال يناير

نسبة الزيادة في 2019 بلغت 45 % مقارنة بعام 2018

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، خلال أعمالها الميدانية، من إزالة ٣٣٤٦ مركبة على مدار الـ ٣٦ يوماً الماضية، بمعدل رفع يومي يبلغ ٩٣ مركبة.

جاء ذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وقالت "الأمانة" إنها أزالت ٩٩١٧ مركبة خلال عام ٢٠١٩ بارتفاع نسبته ٤٥% مقارنة بعام ٢٠١٨ الذي رفعت خلاله ٦٨١٥ مركبة.

وتعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوّث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكّدت أمانة الرياض، استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمّنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.