النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الرياض" تُزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال يناير

نسبة الزيادة في 2019 بلغت 45 % مقارنة بعام 2018

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، خلال أعمالها الميدانية، من إزالة ٣٣٤٦ مركبة على مدار الـ ٣٦ يوماً الماضية، بمعدل رفع يومي يبلغ ٩٣ مركبة.

جاء ذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وقالت "الأمانة" إنها أزالت ٩٩١٧ مركبة خلال عام ٢٠١٩ بارتفاع نسبته ٤٥% مقارنة بعام ٢٠١٨ الذي رفعت خلاله ٦٨١٥ مركبة.

وتعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوّث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكّدت أمانة الرياض، استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمّنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

أمانة منطقة الرياض إزالة ٣٣٤٦ مركبة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الرياض" تُزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال يناير
سبق

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، خلال أعمالها الميدانية، من إزالة ٣٣٤٦ مركبة على مدار الـ ٣٦ يوماً الماضية، بمعدل رفع يومي يبلغ ٩٣ مركبة.

جاء ذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وقالت "الأمانة" إنها أزالت ٩٩١٧ مركبة خلال عام ٢٠١٩ بارتفاع نسبته ٤٥% مقارنة بعام ٢٠١٨ الذي رفعت خلاله ٦٨١٥ مركبة.

وتعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوّث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكّدت أمانة الرياض، استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمّنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:14 PM

"أمانة الرياض" تُزيل 3346 مركبة مهملة وتالفة خلال يناير

نسبة الزيادة في 2019 بلغت 45 % مقارنة بعام 2018

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,080

تمكّنت أمانة منطقة الرياض، خلال أعمالها الميدانية، من إزالة ٣٣٤٦ مركبة على مدار الـ ٣٦ يوماً الماضية، بمعدل رفع يومي يبلغ ٩٣ مركبة.

جاء ذلك في إطار مساعيها الحثيثة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة.

وقالت "الأمانة" إنها أزالت ٩٩١٧ مركبة خلال عام ٢٠١٩ بارتفاع نسبته ٤٥% مقارنة بعام ٢٠١٨ الذي رفعت خلاله ٦٨١٥ مركبة.

وتعد المركبات المهملة والتالفة أحد أبرز مظاهر التلوّث البصري المستهدفة بالإزالة.

وأكّدت أمانة الرياض، استمرار أعمالها اليومية لتحقيق مستهدفات برنامج تحسين المشهد الحضري، مثمّنة للسكان تعاونهم والتزامهم بالأنظمة والضوابط الهادفة إلى الحفاظ على جمال المدينة وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,022
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,003
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,529

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة