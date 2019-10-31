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جبل "البيضتين" بالرياض.. آثار ونقوش ووكر الطائر الأصلع.. هذه قصته

ضمن سلسلة جبال ثهلان في نجد والتي يبلغ طول ارتفاعها 1125 م

يقع جبل البيضتين على بعد 13كم جنوب غرب الدوادمي، إحدى محافظات الرياض، ويشتهر بالعديد من آثار مستوطنات قديمة ونقوش حيوانية، وكتابات ثمودية رسمت على واجهة صخوره.

تاريخيًا يعود تسمية جبل البيضتين بهذا الاسم إلى أحد الروايات المتواترة أنه سمي بذلك لأن أول من اكتشفه وجد بيضتين كبيرتين لعقاب ضخم، وهى من نوع العقبان السمر الضخمة ذات الرؤوس الصقعاء، وهي معروفة بقوتها وصرامتها وبقدرتها الفائقة على اختطاف فريستها وسرعة هجومها.

وضمن النقوش التي اكتشفت بالجبل رُسومات صخرية لحيوانات منها الجمال والوعول، بالإضافة إلى نقوش كتابية، كُتبت بخط البادية الثمودي، وتتبع محافظة الدوادمي منطقة الرياض وسط المملكة.

وجبل البيضتين ضمن سلسلة جبال ثهلان في نجد والتي يبلغ طول ارتفاع جبالها 1125 مترًا عن سطح البحر ومسيرتها ما يقارب 62 كيلو مترًا وعرضها15 كيلو مترًا تشتهر بكثرة الأودية والشعاب ويوجد بها مياه كثيرة.

ويعد جبل البيضتين موطنًا لطائر العقاب أحد الطيور الضخمة المفترسة التي تنتمي إلى عائلة الصقور ويختلف عدد البيض الذي ينتجه العقاب من نوع لآخر، إلا أن العديد منها يبيض عددًا يتراوح بين بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات، وقد ذكر الهجري أن في ثهلان الوحش والمعروف فيه في هذا العهد من الحيوانات المتوحشة الذئب والضبع والثعلب، وفيه أيضًا الوعل والوبر.

وتعد الدوادمي من الناحية الأثرية من أهم المواقع التي لفتت نظر الباحثين والمهتمين، فبدأت عمليات المسح منذ عام 1979م التي أسهمت في اكتشاف عديد من المواقع والعثور على قطع نادرة.

جبل البيضتين الدوادمي

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جبل "البيضتين" بالرياض.. آثار ونقوش ووكر الطائر الأصلع.. هذه قصته
سبق

يقع جبل البيضتين على بعد 13كم جنوب غرب الدوادمي، إحدى محافظات الرياض، ويشتهر بالعديد من آثار مستوطنات قديمة ونقوش حيوانية، وكتابات ثمودية رسمت على واجهة صخوره.

تاريخيًا يعود تسمية جبل البيضتين بهذا الاسم إلى أحد الروايات المتواترة أنه سمي بذلك لأن أول من اكتشفه وجد بيضتين كبيرتين لعقاب ضخم، وهى من نوع العقبان السمر الضخمة ذات الرؤوس الصقعاء، وهي معروفة بقوتها وصرامتها وبقدرتها الفائقة على اختطاف فريستها وسرعة هجومها.

وضمن النقوش التي اكتشفت بالجبل رُسومات صخرية لحيوانات منها الجمال والوعول، بالإضافة إلى نقوش كتابية، كُتبت بخط البادية الثمودي، وتتبع محافظة الدوادمي منطقة الرياض وسط المملكة.

وجبل البيضتين ضمن سلسلة جبال ثهلان في نجد والتي يبلغ طول ارتفاع جبالها 1125 مترًا عن سطح البحر ومسيرتها ما يقارب 62 كيلو مترًا وعرضها15 كيلو مترًا تشتهر بكثرة الأودية والشعاب ويوجد بها مياه كثيرة.

ويعد جبل البيضتين موطنًا لطائر العقاب أحد الطيور الضخمة المفترسة التي تنتمي إلى عائلة الصقور ويختلف عدد البيض الذي ينتجه العقاب من نوع لآخر، إلا أن العديد منها يبيض عددًا يتراوح بين بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات، وقد ذكر الهجري أن في ثهلان الوحش والمعروف فيه في هذا العهد من الحيوانات المتوحشة الذئب والضبع والثعلب، وفيه أيضًا الوعل والوبر.

وتعد الدوادمي من الناحية الأثرية من أهم المواقع التي لفتت نظر الباحثين والمهتمين، فبدأت عمليات المسح منذ عام 1979م التي أسهمت في اكتشاف عديد من المواقع والعثور على قطع نادرة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
06:03 PM

جبل "البيضتين" بالرياض.. آثار ونقوش ووكر الطائر الأصلع.. هذه قصته

ضمن سلسلة جبال ثهلان في نجد والتي يبلغ طول ارتفاعها 1125 م

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خالد خليل - الرياض
3
6,858

يقع جبل البيضتين على بعد 13كم جنوب غرب الدوادمي، إحدى محافظات الرياض، ويشتهر بالعديد من آثار مستوطنات قديمة ونقوش حيوانية، وكتابات ثمودية رسمت على واجهة صخوره.

تاريخيًا يعود تسمية جبل البيضتين بهذا الاسم إلى أحد الروايات المتواترة أنه سمي بذلك لأن أول من اكتشفه وجد بيضتين كبيرتين لعقاب ضخم، وهى من نوع العقبان السمر الضخمة ذات الرؤوس الصقعاء، وهي معروفة بقوتها وصرامتها وبقدرتها الفائقة على اختطاف فريستها وسرعة هجومها.

وضمن النقوش التي اكتشفت بالجبل رُسومات صخرية لحيوانات منها الجمال والوعول، بالإضافة إلى نقوش كتابية، كُتبت بخط البادية الثمودي، وتتبع محافظة الدوادمي منطقة الرياض وسط المملكة.

وجبل البيضتين ضمن سلسلة جبال ثهلان في نجد والتي يبلغ طول ارتفاع جبالها 1125 مترًا عن سطح البحر ومسيرتها ما يقارب 62 كيلو مترًا وعرضها15 كيلو مترًا تشتهر بكثرة الأودية والشعاب ويوجد بها مياه كثيرة.

ويعد جبل البيضتين موطنًا لطائر العقاب أحد الطيور الضخمة المفترسة التي تنتمي إلى عائلة الصقور ويختلف عدد البيض الذي ينتجه العقاب من نوع لآخر، إلا أن العديد منها يبيض عددًا يتراوح بين بيضة واحدة إلى ثلاث بيضات، وقد ذكر الهجري أن في ثهلان الوحش والمعروف فيه في هذا العهد من الحيوانات المتوحشة الذئب والضبع والثعلب، وفيه أيضًا الوعل والوبر.

وتعد الدوادمي من الناحية الأثرية من أهم المواقع التي لفتت نظر الباحثين والمهتمين، فبدأت عمليات المسح منذ عام 1979م التي أسهمت في اكتشاف عديد من المواقع والعثور على قطع نادرة.

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