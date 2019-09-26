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إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بسبب عجز مالي

لن يقل تعليق أعمالها عن 3 أشهر

أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، اليوم (الأحد)، نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل؛ لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر "تكلي" أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة.

وأضاف أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وبين السفير الإثيوبي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليًا بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأن مفوض السفارة سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بسبب عجز مالي
سبق

أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، اليوم (الأحد)، نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل؛ لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر "تكلي" أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة.

وأضاف أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وبين السفير الإثيوبي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليًا بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأن مفوض السفارة سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
07:01 PM

إثيوبيا تغلق سفارتها في مصر بسبب عجز مالي

لن يقل تعليق أعمالها عن 3 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السفير الإثيوبي في مصر ماركوس تكلي، اليوم (الأحد)، نية بلاده إغلاق سفارتها في القاهرة بداية من أكتوبر المقبل؛ لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي في بلاده.

وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر "تكلي" أنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة.

وأضاف أن مدة غلق السفارة ستمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

وبين السفير الإثيوبي أن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليًا بين إثيوبيا ومصر والسودان، وأن مفوض السفارة سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

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