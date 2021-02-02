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"جاهز" تدعم مبادرتها في توطين الوظائف بـ"سيارة هدية" لكل مندوب توصيل

بعد إنجازه 5 طلبات يوميًا لمدة سنة واحدة

أطلقت "شركة جاهز الدولية" مبادرات تحفيزية لطالبي التوظيف كسائقي توصيل لديهم، يشمل العرض منح المندوب هدية سيارة، بعد إنجازه لخمسة طلبات يوميًا لمدة سنة واحدة، واعتبرت المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وتؤدي "جاهز" عملاً كبيرًا لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية، وتواكب روية ٢٠٣٠، وهي في خطوات متلاحقة نحو تحقيق ذلك الهدف، حيث وقعت في بداية العام مع صندوق الموارد البشرية (هدف) على دعم توظيف أكثر من ٥٠ سائقاً في مرحلة أولى، في خطوة تهدف لتوطين القطاع الذي يقدر عدد السائقين الأجانب فيه بأكثر من ١٢٠ ألف سائق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، غصاب المنديل، إن "جاهز" تسعى لسعودة القطاع من خلال توظيف الشباب وتحفيزهم، خاصة في ظل الحاجة الملحة للعمل لدى نسبة كبيرة، وما تقدمه جاهز من حوافز يأتي من باب مسؤوليتها تجاه شباب الوطن، وتأسيسًا لدور مهم للشركات السعودية للمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات سيدي سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاهز" تدعم مبادرتها في توطين الوظائف بـ"سيارة هدية" لكل مندوب توصيل
سبق

أطلقت "شركة جاهز الدولية" مبادرات تحفيزية لطالبي التوظيف كسائقي توصيل لديهم، يشمل العرض منح المندوب هدية سيارة، بعد إنجازه لخمسة طلبات يوميًا لمدة سنة واحدة، واعتبرت المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وتؤدي "جاهز" عملاً كبيرًا لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية، وتواكب روية ٢٠٣٠، وهي في خطوات متلاحقة نحو تحقيق ذلك الهدف، حيث وقعت في بداية العام مع صندوق الموارد البشرية (هدف) على دعم توظيف أكثر من ٥٠ سائقاً في مرحلة أولى، في خطوة تهدف لتوطين القطاع الذي يقدر عدد السائقين الأجانب فيه بأكثر من ١٢٠ ألف سائق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، غصاب المنديل، إن "جاهز" تسعى لسعودة القطاع من خلال توظيف الشباب وتحفيزهم، خاصة في ظل الحاجة الملحة للعمل لدى نسبة كبيرة، وما تقدمه جاهز من حوافز يأتي من باب مسؤوليتها تجاه شباب الوطن، وتأسيسًا لدور مهم للشركات السعودية للمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات سيدي سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية ٢٠٣٠.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
06:54 PM

"جاهز" تدعم مبادرتها في توطين الوظائف بـ"سيارة هدية" لكل مندوب توصيل

بعد إنجازه 5 طلبات يوميًا لمدة سنة واحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت "شركة جاهز الدولية" مبادرات تحفيزية لطالبي التوظيف كسائقي توصيل لديهم، يشمل العرض منح المندوب هدية سيارة، بعد إنجازه لخمسة طلبات يوميًا لمدة سنة واحدة، واعتبرت المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وتؤدي "جاهز" عملاً كبيرًا لقيادة منظومة توطين قطاع توصيل الطلبات في السعودية، وتواكب روية ٢٠٣٠، وهي في خطوات متلاحقة نحو تحقيق ذلك الهدف، حيث وقعت في بداية العام مع صندوق الموارد البشرية (هدف) على دعم توظيف أكثر من ٥٠ سائقاً في مرحلة أولى، في خطوة تهدف لتوطين القطاع الذي يقدر عدد السائقين الأجانب فيه بأكثر من ١٢٠ ألف سائق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، غصاب المنديل، إن "جاهز" تسعى لسعودة القطاع من خلال توظيف الشباب وتحفيزهم، خاصة في ظل الحاجة الملحة للعمل لدى نسبة كبيرة، وما تقدمه جاهز من حوافز يأتي من باب مسؤوليتها تجاه شباب الوطن، وتأسيسًا لدور مهم للشركات السعودية للمساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات سيدي سمو ولي العهد من خلال رؤية السعودية ٢٠٣٠.

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