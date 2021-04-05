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صنعاء.. أم تقتل طفليها بوضع السم لهما في الشكولاتة

قامت بخنق فلذتي كبدها "ولد وبنت" حتى الموت

في واقعها شهدت فصولها العاصمة اليمنية صنعاء، أقدمت أم مطلقة على وضع السم داخل الشكولاتة التي قدمتها لطفليها "ولد وبنت"، ثم قامت بخنقهما حتى الموت.

ولقي الطفلان، وهما دون السابعة، مصرعهما بالسم والاختناق أثناء زيارة أمهما المطلقة رفقة الخال لهما، في منزل والدهما.

وتشير المعلومات إلى أن الأم انفردت بهما وأطعمتهما شوكولاتة محشوّة بالسم ثم قامت بخنقهما، كما أبلغت جيرانها.

وأسعف والدهما متأثرًا بانهيار عصبي بعد سماعه الخبر.

أم تقتل طفليها صنعاء

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صنعاء.. أم تقتل طفليها بوضع السم لهما في الشكولاتة
سبق

في واقعها شهدت فصولها العاصمة اليمنية صنعاء، أقدمت أم مطلقة على وضع السم داخل الشكولاتة التي قدمتها لطفليها "ولد وبنت"، ثم قامت بخنقهما حتى الموت.

ولقي الطفلان، وهما دون السابعة، مصرعهما بالسم والاختناق أثناء زيارة أمهما المطلقة رفقة الخال لهما، في منزل والدهما.

وتشير المعلومات إلى أن الأم انفردت بهما وأطعمتهما شوكولاتة محشوّة بالسم ثم قامت بخنقهما، كما أبلغت جيرانها.

وأسعف والدهما متأثرًا بانهيار عصبي بعد سماعه الخبر.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:56 PM

صنعاء.. أم تقتل طفليها بوضع السم لهما في الشكولاتة

قامت بخنق فلذتي كبدها "ولد وبنت" حتى الموت

A A A
فهد كاملي - الرياض
9
23,539

في واقعها شهدت فصولها العاصمة اليمنية صنعاء، أقدمت أم مطلقة على وضع السم داخل الشكولاتة التي قدمتها لطفليها "ولد وبنت"، ثم قامت بخنقهما حتى الموت.

ولقي الطفلان، وهما دون السابعة، مصرعهما بالسم والاختناق أثناء زيارة أمهما المطلقة رفقة الخال لهما، في منزل والدهما.

وتشير المعلومات إلى أن الأم انفردت بهما وأطعمتهما شوكولاتة محشوّة بالسم ثم قامت بخنقهما، كما أبلغت جيرانها.

وأسعف والدهما متأثرًا بانهيار عصبي بعد سماعه الخبر.

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