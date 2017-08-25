الهلال يعلن إعارة " الطريس " للفيحاء.. والمدرب يمنح " الفرج" راحة

أعلنت إدارة نادي الهلال إتمام إجراءات إعارة لاعب الفريق الأول لكرة القدم "فواز الطريس" إلى فريق الفيحاء لمدة عام.

ميدانياً أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء مراناً اعتيادياً، استعداداً لمواجهة ضيفه "الباطن" يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



عقد المدير الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" قبيـل بداية المران اجتماعاً فنياً باللاعبين في مقر المعسكر، ثم بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها "جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتمها بمناورة على جزء من الملعب.

ومنح الجهاز الفني "سلمان الفرج" إجازة عن التدريبات؛ بعد أن أجرى ظهر اليوم فحوصاً طبية دورية في "مستشفى المملكة".



