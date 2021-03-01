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442 نائباً أوروبياً يطالبون دولهم بالتحرك لوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في فلسطين

يتوزعون على 20 دولة.. وبينهم "كوربين" و"ميلانشون"

طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة، بلدانهم بالاستفادة من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض؛ لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منددين بـضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، بحسب ما ذكرت "فرانس 24"، اليوم الأربعاء.

وقال البرلمانيون ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال والفرنسي جانٍ-لوك ميلانشون: "من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية".

وأضافوا: "رغم جائحة كوفيد-19، شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات".

ووقّع 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً على هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد الاثنين إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة.

ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، "إسرائيل" إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

الرئيس جو بايدن البيت الأبيض

الرئيسية/ أخبار العالم

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442 نائباً أوروبياً يطالبون دولهم بالتحرك لوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في فلسطين
سبق

طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة، بلدانهم بالاستفادة من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض؛ لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منددين بـضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، بحسب ما ذكرت "فرانس 24"، اليوم الأربعاء.

وقال البرلمانيون ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال والفرنسي جانٍ-لوك ميلانشون: "من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية".

وأضافوا: "رغم جائحة كوفيد-19، شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات".

ووقّع 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً على هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد الاثنين إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة.

ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، "إسرائيل" إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
03:50 PM

442 نائباً أوروبياً يطالبون دولهم بالتحرك لوقف الاستيطان "الإسرائيلي" في فلسطين

يتوزعون على 20 دولة.. وبينهم "كوربين" و"ميلانشون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة، بلدانهم بالاستفادة من وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض؛ لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منددين بـضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، بحسب ما ذكرت "فرانس 24"، اليوم الأربعاء.

وقال البرلمانيون ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال والفرنسي جانٍ-لوك ميلانشون: "من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية".

وأضافوا: "رغم جائحة كوفيد-19، شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات".

ووقّع 442 نائباً وعضواً في مجالس شيوخ في 20 بلداً أوروبياً على هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد الاثنين إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة.

ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، "إسرائيل" إلى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

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