أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية. وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-19 أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.



وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 12:05 AM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 01:07 AM

"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر" تشمل تجديد رخصتي القيادة والسير وإصدار التفويض والاعتراض على المخالفات





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أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.



وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).