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"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر"

تشمل تجديد رخصتي القيادة والسير وإصدار التفويض  والاعتراض على المخالفات

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.

وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

المرور أبشر المخالفات المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر"
سبق

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.

وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:05 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:07 AM

"المرور": يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر "أبشر"

تشمل تجديد رخصتي القيادة والسير وإصدار التفويض  والاعتراض على المخالفات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
3,025

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر" ، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية.

وتفصيلاً، بيّنت إدارة المرور أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام "أبشر" أو موقعه الإلكتروني : www.absher.sa تشمل: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة ، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

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