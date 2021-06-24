النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. افتتاح "صوغة" للحرف التراثية بالمملكة وعوائد مليونية

"بارع" أسهم في تدشينه بـ 1229 قطعة صنعها 59 حرفية وحرفيًا

افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات.

وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي.

وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات .

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
لأول مرة.. افتتاح "صوغة" للحرف التراثية بالمملكة وعوائد مليونية
سبق

افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات.

وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي.

وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات .

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:38 PM

لأول مرة.. افتتاح "صوغة" للحرف التراثية بالمملكة وعوائد مليونية

"بارع" أسهم في تدشينه بـ 1229 قطعة صنعها 59 حرفية وحرفيًا

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,986

افتتح البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أول سوق ومتجر للحرف التراثية السعودية تحت اسم "صوغة" بمدينة الرياض في أحد فنادق حي السفارات.

وأسهم برنامج "بارع" في تدشين السوق بـ 1229 قطعة حرفية صنعها 59 حرفية وحرفيًا من 17 ورشة متخصصة في أعمال الخزف والنسيج والتطريز والقط العسيري والفخار والخشب وأعمال الحلي والزينة، بإجمالي مبيعات بلغت 1,307,070 ريال سعودي.

وكان برنامج "بارع" عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية لاستخدامها في الديكورات الداخلية وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وأقام العروض لتلك المنتجات .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,886

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة