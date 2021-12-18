"الرشيدي" و"العازمي" إلى رتبة "عقيد" بمرور حائل

قلّد مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد دحيم بن سالم الشبرمي، وبحضور عدد من ضباط الإدارة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء الموافق 21/ 4/ 1441هـ، عدداً من ضباط إدارته الذين تمت ترقيتهم مؤخراً.

وشملت الترقية كلاً من المقدم خالد عبيد الرشيدي، والمقدم عبدالله حيي العازمي إلى "عقيد".

من جهتهما، عبر المرقّيان عن سعادتهما واعتزازهما بهذه الثقة الملكية الغالية لخدمة الوطن الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة.