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حرارة ترتفع وتنخفض.. "الحصيني" يبشّر بـ "شتوية ممطرة" محدّداً موعدها

قال: حالة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية تستمر أياماً وتغطي مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".

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حرارة ترتفع وتنخفض.. "الحصيني" يبشّر بـ "شتوية ممطرة" محدّداً موعدها
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
08:50 AM

حرارة ترتفع وتنخفض.. "الحصيني" يبشّر بـ "شتوية ممطرة" محدّداً موعدها

قال: حالة يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية تستمر أياماً وتغطي مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ حالة شتوية ممطرة من الأربعاء 1442/6/21هـ -إن شاء الله- يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية تستمر أياماً.

وأضاف "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "يسبقها ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ على أجزاءٍ من مناطق: تبوك والحدود الشمالية فالجوف وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة ثم القصيم فالرياض فالشرقية فالباحة فعسير فجازان".

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