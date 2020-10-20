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أكبر دعوى منذ 20 عامًا.. الحكومة الأمريكية تقاضي "جوجل" بتهمة الاحتكار

اتهمتها بانتهاك قوانين المنافسة

باشرت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء إجراءات قضائية في حق شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو عشرين عامًا ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وذكر وزير العدل الأمريكي وليام بار أن وزارة العدل و11 ولاية رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد "جوجل" بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها، وفي خدمات البحث الإعلاني، منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وتتهم الشكوى "جوجل" خصوصًا بإرغام المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد" عبر تطبيقات يستحيل محوها؛ ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.

وبقيت مطالب وزارة العدل الأمريكية مبهمة في الشكوى، التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن؛ فهي تدعو إلى تغييرات "بنيوية" لدى "جوجل"؛ ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.

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أكبر دعوى منذ 20 عامًا.. الحكومة الأمريكية تقاضي "جوجل" بتهمة الاحتكار
سبق

باشرت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء إجراءات قضائية في حق شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو عشرين عامًا ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وذكر وزير العدل الأمريكي وليام بار أن وزارة العدل و11 ولاية رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد "جوجل" بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها، وفي خدمات البحث الإعلاني، منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وتتهم الشكوى "جوجل" خصوصًا بإرغام المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد" عبر تطبيقات يستحيل محوها؛ ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.

وبقيت مطالب وزارة العدل الأمريكية مبهمة في الشكوى، التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن؛ فهي تدعو إلى تغييرات "بنيوية" لدى "جوجل"؛ ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:48 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:46 AM

أكبر دعوى منذ 20 عامًا.. الحكومة الأمريكية تقاضي "جوجل" بتهمة الاحتكار

اتهمتها بانتهاك قوانين المنافسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء إجراءات قضائية في حق شركة "جوجل" بتهمة استغلال موقعها المهيمن في أكبر دعوى تقيمها منذ نحو عشرين عامًا ضد أحد أعمدة صناعة التكنولوجيا في البلاد.

وذكر وزير العدل الأمريكي وليام بار أن وزارة العدل و11 ولاية رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية ضد "جوجل" بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها، وفي خدمات البحث الإعلاني، منتهكة بذلك قوانين المنافسة الأمريكية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وتتهم الشكوى "جوجل" خصوصًا بإرغام المستهلكين والمعلنين على استخدام محرك البحث الخاص بها على أجهزة محمولة مجهزة بنظام "أندرويد" عبر تطبيقات يستحيل محوها؛ ما يؤدي إلى تقليص المنافسة بشكل كبير.

وبقيت مطالب وزارة العدل الأمريكية مبهمة في الشكوى، التي رفعتها إلى محكمة فدرالية في واشنطن؛ فهي تدعو إلى تغييرات "بنيوية" لدى "جوجل"؛ ما قد يؤشر إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة العملاقة في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.

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