والد مدير مرور حائل في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أبا الروس القريني، وتقررت الصلاة عليه -رحمه الله- اليوم الإثنين 23 / 12 / 1442هـ، بمشيئة الله، بعد صلاة العصر مباشرة، في جامع البابطين طريق الملك فهد بحي الصحافة بالعاصمة الرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العمارية.

"سبق" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.