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"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد متحورات "كورونا"

المنظمة شددت على أهمية الاستمرار في تجنب السفر دوليًّا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخصة فعالةٌ ضد جميع نسخ وباء "كوفيد-19" المتحورة، وشددت على ضرورة مواصلة تجنب السفر دوليًّا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد كانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتمدت العديد من اللقاحات من شركات عدة، واعتبرتها آمنة للاستخدام، وحثت الدول على تطعيم رعاياها بها.

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"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد متحورات "كورونا"
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخصة فعالةٌ ضد جميع نسخ وباء "كوفيد-19" المتحورة، وشددت على ضرورة مواصلة تجنب السفر دوليًّا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد كانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتمدت العديد من اللقاحات من شركات عدة، واعتبرتها آمنة للاستخدام، وحثت الدول على تطعيم رعاياها بها.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
12:48 PM

"الصحة العالمية": اللقاحات المرخصة فعالة ضد متحورات "كورونا"

المنظمة شددت على أهمية الاستمرار في تجنب السفر دوليًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,044

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن اللقاحات المرخصة فعالةٌ ضد جميع نسخ وباء "كوفيد-19" المتحورة، وشددت على ضرورة مواصلة تجنب السفر دوليًّا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"؛ فقد كانت منظمة الصحة العالمية، قد اعتمدت العديد من اللقاحات من شركات عدة، واعتبرتها آمنة للاستخدام، وحثت الدول على تطعيم رعاياها بها.

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