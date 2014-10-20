"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.