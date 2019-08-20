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أبها يعزز صفوفه بالمهاجم "فانيفا أندرياتسيما"

أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي فانيفا أندرياتسيما، لاعب منتخب مدغشقر لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك اللاعب مع منتخب مدغشقر في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر.

ويبلغ أندرياتسيما من العمر 34 عامًا ويلعب في مركز الهجوم، وخاض عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية وتحديدًا بالدوري الفرنسي.

ولعب مهاجم أبها الجديد بين صفوف كل من لوهافر وكليرمون وسوشو وكريتاي في مختلف درجات الدوريات الفرنسية خلال السنوات الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يعزز صفوفه بالمهاجم "فانيفا أندرياتسيما"
سبق

أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي فانيفا أندرياتسيما، لاعب منتخب مدغشقر لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك اللاعب مع منتخب مدغشقر في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر.

ويبلغ أندرياتسيما من العمر 34 عامًا ويلعب في مركز الهجوم، وخاض عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية وتحديدًا بالدوري الفرنسي.

ولعب مهاجم أبها الجديد بين صفوف كل من لوهافر وكليرمون وسوشو وكريتاي في مختلف درجات الدوريات الفرنسية خلال السنوات الماضية.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
12:15 AM

أبها يعزز صفوفه بالمهاجم "فانيفا أندرياتسيما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الدولي فانيفا أندرياتسيما، لاعب منتخب مدغشقر لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق.

وشارك اللاعب مع منتخب مدغشقر في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر.

ويبلغ أندرياتسيما من العمر 34 عامًا ويلعب في مركز الهجوم، وخاض عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية وتحديدًا بالدوري الفرنسي.

ولعب مهاجم أبها الجديد بين صفوف كل من لوهافر وكليرمون وسوشو وكريتاي في مختلف درجات الدوريات الفرنسية خلال السنوات الماضية.

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