وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:26 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.