"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-22
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:26 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية - المهد - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.