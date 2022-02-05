"التعليم": 18 مهمة رئيسية لتفعيل برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة الابتدائية

بالعربية والرياضيات والعلوم على مستوى الإدارات والمدارس والمعلمين والمعلمات

‬ تُواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، متابعة تنفيذ 18 مهمة رئيسية لبرنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، على مستوى إدارات التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس، والمعلمين والمعلمات؛ بما يسهم في تجويد المخرجات التعليمية.

ووجّهت وزارة التعليم إدارات التعليم بالإشراف على تنفيذ البرنامج -الذي تم تطبيقه مع بداية العودة الحضورية للطلبة في المدارس الابتدائية- بفاعلية، وقياس نتائجه، ومتابعة كافة عمليات التنفيذ والتقويم التي يقوم فيها المعلم باستخدام أحدث الأدوات والأساليب في تدريب وتأهيل وتعليم الطلبة على المهارات الأساسية وتقديم التغذية الراجعة لهم، والتعرف على الفروق الفردية من خلال إجراء الاختبارات التشخيصية والتكوينية واختبارات قياس تحسن المستوى، وكذلك تصنيف الطلبة إلى ثلاثة مستويات (دون المتوسط، المتوسط، فوق المتوسط)، وإعـداد ملف منجز لكل طالب، إضافة إلى تطبيق الخطة العلاجية الواردة من مكتب التعليم، وتفعيل الأنشطة الإثرائية.

ويتابع مديرو ومديرات المدارس تنفيـذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية من خلال لجنة التحصيل الدراسـي، التي تشرف على تنفيذ المعلمين لأدوارهم في البرنامج، ومتابعة ملفات إنجازات الطلبة، وإطلاع أولياء الأمور على نتائج أبنائهم، وإشراكهم في المعالجة، إلى جانب تحفيز الطالب والمعلم المتميز، ودعم الأقل أداءً منهم، والرفع بتقارير دورية وختامية لمكتب التعليم.

ووفق الوزارة، يتركز دور مكاتب التعليم وأقسام الإشراف التربوي، في تنفيذ البرنامج على بناء الخطط العلاجية والاختبارات التكوينية ومتابعة تحليل نتائجها، ومتابعة تنفيذ الاختبارات التشخيصية، وتصنيف الطلبة وتحليل نتائجها، إضافة إلى متابعة مشرفي ومشرفات التخصصات المحددة لتطبيق المعلمين للخطة العلاجية وتفعيل الأنشطة الإثرائية من خلال الزيارات الصفية، ومتابعة تنفيذ اختبارات قياس تحسن مستويات الطلبة وملفات إنجازهم، وكذلك تصنيف المدارس إلى مستويات، وتحفيز المدارس ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، مع الرفع بتقارير دورية وختامية لإدارة التعليم.

ويعتمد دور إدارة التعليم في برنامج تعزيز المهارات الأساسية لطلبة المرحلة الابتدائية، على تشكيل لجان لبناء الاختبارات التشخيصية والإشراف على تنفيذها، ومتابعة تحليل وتصنيف نتائج الطلبة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الخطـط العلاجية، وتقديم التغذية الراجعة لمكاتب التعليم، وتصنيف مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها، وتحفيز ذات الأداء المرتفع منها، ودعم ذات الأداء المنخفض، إضافة إلى رفع تقارير دورية وختامية في نهاية البرنامج لوكالة التعليم العام ممثلةً في الإدارة العامة للإشراف التربوي.