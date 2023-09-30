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شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر

يُعدُّ من المعالم القديمة منذ أكثر من 35 عامًا

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر
سبق

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:59 AM

شاهد.. نقل مُجسَّم مكعب السيارات الشهير بجدة إلى موقع آخر

يُعدُّ من المعالم القديمة منذ أكثر من 35 عامًا

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
9
12,207

أظهر مقطع فيديو متداول فيديو لـنقل مجسم مكعب السيارات من موقعه الحالي بكورنيش جدة لموقع آخر، للقيام بالتجهيزات الخاصة بتهيئة مضمار سباق "حلبة جدة" استعدادًا لاستضافته سباق "فورمولا 1" نهاية العام الجاري.

ويعد مجسم مكعب السيارات أقدم المجسمات القديمة بمحافظة جدة ‏ويعده المواطنون من معالم جدة القديمة له أكثر 35 عامًا، ويتمنى أهالي جدة بوجوده بصورة مغايرة وحديثة تناسب التطور في السيارات والطرق.

لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا

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201,250 سيارة ..

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