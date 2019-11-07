فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب"
"الدفاع" دعت الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الشروط
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.
وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx
وزارة الدفاع
القوات المسلحة
وظائف
فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-07
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.
وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:56 PM
فتح بوابة القبول بجميع أفرع القوات المسلحة من رتبة "جندي" إلى "رقيب"
"الدفاع" دعت الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على الشروط
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة؛ للتقديم على الوظائف من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب"، في جميع أفرع القوات المسلحة؛ وذلك اعتبارًا من الأحد 13/ 3/ ١٤٤١هـ.
وقالت الوزارة: على الراغبين في التقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.
https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx