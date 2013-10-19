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إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و66 طناً من القات المخدر في جازان وعسير ونجران

حرس الحدود: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المهربات للجهة المعنية

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طناً و(464) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهماً، منهم (47) مواطناً، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الأثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و66 طناً من القات المخدر في جازان وعسير ونجران
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طناً و(464) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهماً، منهم (47) مواطناً، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الأثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
03:25 PM
اخر تعديل
19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
08:42 PM

إحباط تهريب أكثر من طن حشيش و66 طناً من القات المخدر في جازان وعسير ونجران

حرس الحدود: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المهربات للجهة المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طناً و(464) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهماً، منهم (47) مواطناً، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الأثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح العقيد "القريني" أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سداً منيعاً أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

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