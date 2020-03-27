"الاتحاد الآسيوي" يدرس استكمال دوري أبطال آسيا بنظام التجمع

د ب أ: خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الوطنية التي تشارك أندية منها بدوري أبطال آسيا؛ وذلك لاستشارتها بشأن إقامة بقية مباريات دور المجموعات عبر نظام التجمع في أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد شكّل لجنة طوارئ لإدارة أزمة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، عقدت اجتماعات عاجلة مع أندية شرق القارة بماليزيا وأندية غرب القارة بدبي والدوحة، وعلى إثرها تم رفع المقترحات التي تضمن استمرارية البطولة دون إلغاء.

وأكد مصدر بالاتحاد القاري لوكالة الأنباء الألمانية أن الاتحاد القاري يسعى لإنقاذ مستقبل البطولة في ظل أنباء مبشرة بانحسار أزمة الفيروس تدريجيًّا.

وأضاف المصدر: "أستطيع أن أقول إن الاتحاد الآسيوي سيقرر مستقبل دوري أبطال آسيا بعد استقباله مقترحات الاتحادات الوطنية كافة المنبثقة من الاجتماعات السابقة. وأقرب سيناريو هو لعب دور المجموعات بنظام التجمع".

وتابع: "أعتقد أن أوزبكستان وقطر، وربما الكويت وعُمان، دول مرشحة لاستضافة دور المجموعات في غرب القارة. ومن المتوقع أن تلعب كل مجموعتين في دولة واحدة". مبينًا أن الأمر في شرق القارة يختلف؛ فحتى اللحظة تبدو ماليزيا والفلبين أقرب الدول لاستضافة تجمع المجموعات، وربما تظهر دول أخرى حسب الاتفاق على المقترح.