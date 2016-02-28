"الحرس الوطني" تعلن آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد

عبر البوابة الإلكترونية بنهاية الثلاثاء.. وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج

أعلنت وزارة الحرس الوطني آخر موعد لتحديث بيانات المتقدمين السابقين للتجنيد عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 1442/ 7/ 18 هـ من خلال الرابط الآتي: https://job.sang.gov.sa/RegistrationUpdate/.

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن التحديث يشمل المتقدمين السابقين للتجنيد، ولا يشمل من تم قبوله سابقًا. مشيرة إلى أن تحديث البيانات لا يعني القبول، وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج.

وتابعت: "سيتم استبعاد أي مؤهل أو تخصص غير موجود في القائمة المعتمدة من وزارة الحرس الوطني للحاصلين على شهادة (بكالوريوس أو دبلوم). وفي هذه الحالة بإمكان المتقدم التحديث بشهادة الثانوية إذا رغب في ذلك".

وأضافت: "يجب على المتقدم إرفاق الشهادة الأكاديمية لحاملي درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم (الصورة بصيغة JPEG ، والحجم لا يتعدى 1 ميجا)".

وأكدت أنه عند إضافة مؤهل أكاديمي أعلى سيتم احتساب تاريخ التقديم من تاريخ التحديث الحالي.



