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رئيس جامعة جازان: حديث وزير التعليم جاء استشعارًا لأهمية الإعلام

تطرق لتوضيح جميع قرارات تطوير وتعديل المناهج والخطط الدراسية

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بلقاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية والذي يأتي في ضوء التعامل بشفافية ووضوح حول كل ما يتعلق بقرارات الوزارة حول المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور القحطاني أن حديث وزير التعليم جاء امتدادًا لحديثه الأخير في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة قبل أيام، مبينًا أنه تطرق لتوضيح جميع القرارات الجديدة حول تطوير التعليم وتعديل المناهج والخطط الدراسية.

وأشار إلى أن لقاء وزير التعليم مع المؤسسات الإعلامية يأتي استشعارًا لأهمية تلك المؤسسات بتخصصاتها المختلفة وقنواتها المتنوعة كشركاء في هذا المنجز الوطني الذي يُحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن التنموية لبناء مستقبل تعليمي طموح لجميع أبناء وبنات هذا الوطن.

وبيَّن الدكتور القحطاني أن هذا التطوير لمنظومة التعليم في المملكة سيُسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى منافسة الدول المتقدمة تعليميًا.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة جازان: حديث وزير التعليم جاء استشعارًا لأهمية الإعلام
سبق

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بلقاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية والذي يأتي في ضوء التعامل بشفافية ووضوح حول كل ما يتعلق بقرارات الوزارة حول المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور القحطاني أن حديث وزير التعليم جاء امتدادًا لحديثه الأخير في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة قبل أيام، مبينًا أنه تطرق لتوضيح جميع القرارات الجديدة حول تطوير التعليم وتعديل المناهج والخطط الدراسية.

وأشار إلى أن لقاء وزير التعليم مع المؤسسات الإعلامية يأتي استشعارًا لأهمية تلك المؤسسات بتخصصاتها المختلفة وقنواتها المتنوعة كشركاء في هذا المنجز الوطني الذي يُحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن التنموية لبناء مستقبل تعليمي طموح لجميع أبناء وبنات هذا الوطن.

وبيَّن الدكتور القحطاني أن هذا التطوير لمنظومة التعليم في المملكة سيُسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى منافسة الدول المتقدمة تعليميًا.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
12:39 AM

رئيس جامعة جازان: حديث وزير التعليم جاء استشعارًا لأهمية الإعلام

تطرق لتوضيح جميع قرارات تطوير وتعديل المناهج والخطط الدراسية

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فهد كاملي - جازان
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أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بلقاء وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية والذي يأتي في ضوء التعامل بشفافية ووضوح حول كل ما يتعلق بقرارات الوزارة حول المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور القحطاني أن حديث وزير التعليم جاء امتدادًا لحديثه الأخير في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة قبل أيام، مبينًا أنه تطرق لتوضيح جميع القرارات الجديدة حول تطوير التعليم وتعديل المناهج والخطط الدراسية.

وأشار إلى أن لقاء وزير التعليم مع المؤسسات الإعلامية يأتي استشعارًا لأهمية تلك المؤسسات بتخصصاتها المختلفة وقنواتها المتنوعة كشركاء في هذا المنجز الوطني الذي يُحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن التنموية لبناء مستقبل تعليمي طموح لجميع أبناء وبنات هذا الوطن.

وبيَّن الدكتور القحطاني أن هذا التطوير لمنظومة التعليم في المملكة سيُسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، بالإضافة إلى منافسة الدول المتقدمة تعليميًا.

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