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"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي

بعد 24 ساعة من نفي شرطة المدينة لما تم تداوله في مقطع إزالة التعديات

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.

وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي
سبق

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.

وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:09 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:54 PM

"النيابة" تحذر من نشر الشائعات المثيرة للرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي

بعد 24 ساعة من نفي شرطة المدينة لما تم تداوله في مقطع إزالة التعديات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
10,808

حذرت النيابة العامة من نشر الشائعات عن طريق ‫مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وشددت على أن كل من يخالف هذا الشأن يكون عرضة للمساءلة الجزائية.

وجاء تحذير النيابة العامة من نشر الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس، عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها ما زالته، موضحاً أن الموقع غير مأهول وليس له صك ملكية.

وأوضح حينها المتحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكانت مصادر "سبق" قد كشفت أمس حقيقة صاحب المقطع، مبينة أنه لا يملك صكاً، وأن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

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