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مفاجأة.. هل طلب "تاليسكا" فسخ تعاقده مع "النصر"؟

كشفت تقارير صحفية برازيلية نقلاً عن مكتب كارلوس ليتي وكيل أعمال اللاعب اندرسون تاليسكا عن وجود خلافات بين اللاعب والإدارة.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع النصر بسبب عدم وفاء إدارة النادي بعدد من مطالب اللاعب.

وتحدث التقرير الفضائي الذي أذيع عبر إحدى القنوات عن أن اللاعب قد يسلك نفس الطريق الذي سلكه ابن جلدته باولينهو لاعب الأهلي السابق، مؤكداً تلقيه عرضاً من نادي كوريثينانز البرازيلي لضمه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن اللاعب في ست مباريات خاضها مع النصر ساهم في ستة أهداف حيث صنع هدفاً وسجل خمسة.


وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادماً من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو تقريباً.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مفاجأة.. هل طلب "تاليسكا" فسخ تعاقده مع "النصر"؟
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية نقلاً عن مكتب كارلوس ليتي وكيل أعمال اللاعب اندرسون تاليسكا عن وجود خلافات بين اللاعب والإدارة.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع النصر بسبب عدم وفاء إدارة النادي بعدد من مطالب اللاعب.

وتحدث التقرير الفضائي الذي أذيع عبر إحدى القنوات عن أن اللاعب قد يسلك نفس الطريق الذي سلكه ابن جلدته باولينهو لاعب الأهلي السابق، مؤكداً تلقيه عرضاً من نادي كوريثينانز البرازيلي لضمه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن اللاعب في ست مباريات خاضها مع النصر ساهم في ستة أهداف حيث صنع هدفاً وسجل خمسة.


وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادماً من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو تقريباً.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:59 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:21 PM

مفاجأة.. هل طلب "تاليسكا" فسخ تعاقده مع "النصر"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
881

كشفت تقارير صحفية برازيلية نقلاً عن مكتب كارلوس ليتي وكيل أعمال اللاعب اندرسون تاليسكا عن وجود خلافات بين اللاعب والإدارة.

وبحسب تلك التقارير فإن اللاعب طلب فسخ تعاقده مع النصر بسبب عدم وفاء إدارة النادي بعدد من مطالب اللاعب.

وتحدث التقرير الفضائي الذي أذيع عبر إحدى القنوات عن أن اللاعب قد يسلك نفس الطريق الذي سلكه ابن جلدته باولينهو لاعب الأهلي السابق، مؤكداً تلقيه عرضاً من نادي كوريثينانز البرازيلي لضمه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن اللاعب في ست مباريات خاضها مع النصر ساهم في ستة أهداف حيث صنع هدفاً وسجل خمسة.


وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادماً من صفوف جوانجزو إيفرجراند الصيني، في صفقة قدرت قيمتها بـ8 ملايين يورو تقريباً.

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