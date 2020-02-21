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عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية يناقشون التسريع الأكاديمي

خلال الملتقى الرابع والعشرين في جامعة حفر الباطن

ناقش ملتقى عمداء القبول والتسجيل الرابع والعشرون للجامعات السعودية، الذي عُقد في جامعة حفر الباطن، دراسة أهمية التسريع الأكاديمي، والتي تقدمت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تحت عنوان "برامج رعاية الموهوبين في مرحلة التعليم العالي".

وهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على الممارسات المتبعة في أفضل 50 جامعة عالمية، و14 جامعة سعودية "حكومية وأهلية" في مجالات رعاية الموهوبين، وتم استعراض تجربة جامعة جدة في التسريع الأكاديمي والإشارة لتجربة جامعة حفر الباطن أيضًا.

وتطرق الملتقى بثلاث جلسات إلى التعامل مع الإعلام الجديد، كما ناقش الملتقى تحليل البيانات في أنظمة القبول والتسجيل بالجامعات السعودية (الفرص والتحديات).

وجاءت آخر جلسات الملتقى، لمناقشة القضايا المتفرقة ومن أهمها التعديلات لمقترحة على لائحة الدراسة والاختبارات في ظل النظام الجامعي الجديد.

وبين عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، أن 30 عميداً للقبول والتسجيل من جميع جامعات المملكة، ناقشوا جميع القضايا المطروحة باستفاضة، كما ناقشوا بعض الجوانب المتعلقة بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات الدورية بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات.

وأكد مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الهام يأتي ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين العمداء، مما يصب أولاً وآخر في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، وأيضًا لتعميق أوجه التعاون ومناقشة التسريع الأكاديمي للطلاب، لتحفيزهم على الإبداع العلمي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع في الملتقى.

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عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية يناقشون التسريع الأكاديمي
سبق

ناقش ملتقى عمداء القبول والتسجيل الرابع والعشرون للجامعات السعودية، الذي عُقد في جامعة حفر الباطن، دراسة أهمية التسريع الأكاديمي، والتي تقدمت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تحت عنوان "برامج رعاية الموهوبين في مرحلة التعليم العالي".

وهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على الممارسات المتبعة في أفضل 50 جامعة عالمية، و14 جامعة سعودية "حكومية وأهلية" في مجالات رعاية الموهوبين، وتم استعراض تجربة جامعة جدة في التسريع الأكاديمي والإشارة لتجربة جامعة حفر الباطن أيضًا.

وتطرق الملتقى بثلاث جلسات إلى التعامل مع الإعلام الجديد، كما ناقش الملتقى تحليل البيانات في أنظمة القبول والتسجيل بالجامعات السعودية (الفرص والتحديات).

وجاءت آخر جلسات الملتقى، لمناقشة القضايا المتفرقة ومن أهمها التعديلات لمقترحة على لائحة الدراسة والاختبارات في ظل النظام الجامعي الجديد.

وبين عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، أن 30 عميداً للقبول والتسجيل من جميع جامعات المملكة، ناقشوا جميع القضايا المطروحة باستفاضة، كما ناقشوا بعض الجوانب المتعلقة بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات الدورية بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات.

وأكد مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الهام يأتي ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين العمداء، مما يصب أولاً وآخر في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، وأيضًا لتعميق أوجه التعاون ومناقشة التسريع الأكاديمي للطلاب، لتحفيزهم على الإبداع العلمي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع في الملتقى.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
08:03 PM

عمداء القبول والتسجيل بالجامعات السعودية يناقشون التسريع الأكاديمي

خلال الملتقى الرابع والعشرين في جامعة حفر الباطن

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خالد السليمي - حائل
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ناقش ملتقى عمداء القبول والتسجيل الرابع والعشرون للجامعات السعودية، الذي عُقد في جامعة حفر الباطن، دراسة أهمية التسريع الأكاديمي، والتي تقدمت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تحت عنوان "برامج رعاية الموهوبين في مرحلة التعليم العالي".

وهدفت تلك الدراسة إلى التعرف على الممارسات المتبعة في أفضل 50 جامعة عالمية، و14 جامعة سعودية "حكومية وأهلية" في مجالات رعاية الموهوبين، وتم استعراض تجربة جامعة جدة في التسريع الأكاديمي والإشارة لتجربة جامعة حفر الباطن أيضًا.

وتطرق الملتقى بثلاث جلسات إلى التعامل مع الإعلام الجديد، كما ناقش الملتقى تحليل البيانات في أنظمة القبول والتسجيل بالجامعات السعودية (الفرص والتحديات).

وجاءت آخر جلسات الملتقى، لمناقشة القضايا المتفرقة ومن أهمها التعديلات لمقترحة على لائحة الدراسة والاختبارات في ظل النظام الجامعي الجديد.

وبين عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني، أن 30 عميداً للقبول والتسجيل من جميع جامعات المملكة، ناقشوا جميع القضايا المطروحة باستفاضة، كما ناقشوا بعض الجوانب المتعلقة بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات الدورية بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات.

وأكد مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث الهام يأتي ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين العمداء، مما يصب أولاً وآخر في مصلحة الطالب والعملية التعليمية، وأيضًا لتعميق أوجه التعاون ومناقشة التسريع الأكاديمي للطلاب، لتحفيزهم على الإبداع العلمي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع في الملتقى.

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