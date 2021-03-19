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الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية

عبرت عن قلقها من تزايد الهجمات الحوثية التي تحاول إعاقة إمدادات الطاقة العالمية

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية السعودية اليوم في العاصمة الرياض، معبرة عن قلقها من تزايد الهجمات.

وتفصيلاً، شددت الخارجية الأمريكية على أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية، حسب العربية نت.

جاء ذلك بعدما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قبل ساعات، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، شاجباً هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وكشف قائلاً إنه وعند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأتى التنديد الأميركي بعد أسبوع من بيان أصدرته الخارجية الأميركية أيضاً، أدانت فيه بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف المملكة بالصواريخ والمسيرات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، الاثنين الماضي، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد شددت على أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

جدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان أدان، الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على السعودية.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت كثّفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، وشجبت هجمات الحوثيين الإرهابية.

وزارة الخارجية الأميركية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية
سبق

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية السعودية اليوم في العاصمة الرياض، معبرة عن قلقها من تزايد الهجمات.

وتفصيلاً، شددت الخارجية الأمريكية على أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية، حسب العربية نت.

جاء ذلك بعدما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قبل ساعات، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، شاجباً هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وكشف قائلاً إنه وعند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأتى التنديد الأميركي بعد أسبوع من بيان أصدرته الخارجية الأميركية أيضاً، أدانت فيه بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف المملكة بالصواريخ والمسيرات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، الاثنين الماضي، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد شددت على أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

جدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان أدان، الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على السعودية.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت كثّفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، وشجبت هجمات الحوثيين الإرهابية.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
10:23 PM

الخارجية الأميركية تدين الاعتداء على مصفاة الرياض واستهداف البنية التحتية السعودية

عبرت عن قلقها من تزايد الهجمات الحوثية التي تحاول إعاقة إمدادات الطاقة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية السعودية اليوم في العاصمة الرياض، معبرة عن قلقها من تزايد الهجمات.

وتفصيلاً، شددت الخارجية الأمريكية على أن الاعتداء على مصفاة الرياض ما هو إلا محاولة لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية، حسب العربية نت.

جاء ذلك بعدما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قبل ساعات، تعرُّض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مُسيّرة، شاجباً هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وكشف قائلاً إنه وعند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأتى التنديد الأميركي بعد أسبوع من بيان أصدرته الخارجية الأميركية أيضاً، أدانت فيه بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف المملكة بالصواريخ والمسيرات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، الاثنين الماضي، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية، مؤكدة أن تصرفاتها لا تشير إلى أنها ترغب بالسلام.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد شددت على أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

جدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان أدان، الخميس، محاولات الاعتداء الحوثية على السعودية.

يذكر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت كثّفت خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في السعودية في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، وشجبت هجمات الحوثيين الإرهابية.

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