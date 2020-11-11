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عن بعد.. انطلاق الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب المهني بمنطقة مكة..غداً

يستهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات وإطلاعهم على التجارب الميدانية

تعقد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة من صباح غدٍ الخميس عن بعد "الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة " تحت شعار "جودتنا بتميز مخرجاتنا" ويستهدف تزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

يأتى ذلك برعاية مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه، ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة بن هاشم الأزهري.

ويعد الملتقى امتداداً للملتقيات والفعاليات التي تشرف عليها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعياً منها لدعم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة وتحقيقاً للتكامل بين أركان العملية التدريبية ووصولاً إلى تدريب أكثر جودة وفاعلية.

وصرح مدير الملتقى مدير إدارة الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد حامد صائغ، أن إدارة الجودة لتنمية مجالات القيادة والتواصل والمهارات التقنية وإدارة المشاريع.

وقال إن الملتقى يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2020 ويهدف إلى تطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

وأوضح "صائغ" أن الملتقى يستعرض جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجودة، وأهمية تطبيق الجودة في القطاع الحكومي، وتطبيق معايير الجودة إلكترونياً، ومكاتب ضبط الجودة بين الواقع والمأمول، كما يستعرض الملتقى أربع تجارب مهمة شهدتها منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة وهي : تجربة الكلية التقنية بجدة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والمهارات الاحترافية في الدمج التدريبي بين الحضوري والافتراضي بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وجهود الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة في مجال الجودة، وجودة الكوادر البشرية في تخصصات السياحة والفندقة بكلية السياحة والفندقة بالطائف، وجهود الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة في مجال الجودة.


يذكر أن الملتقى الذي يشهد مشاركة نخبة من المتخصصين والمدربين والمدربات المهتمين بالجودة يستقبل ضيوفه ومتابعيه ومنحهم شهادات حضور من خلال الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pqCFfzLDTL-Ox9-_VFdIJQ

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عن بعد.. انطلاق الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب المهني بمنطقة مكة..غداً
سبق

تعقد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة من صباح غدٍ الخميس عن بعد "الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة " تحت شعار "جودتنا بتميز مخرجاتنا" ويستهدف تزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

يأتى ذلك برعاية مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه، ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة بن هاشم الأزهري.

ويعد الملتقى امتداداً للملتقيات والفعاليات التي تشرف عليها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعياً منها لدعم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة وتحقيقاً للتكامل بين أركان العملية التدريبية ووصولاً إلى تدريب أكثر جودة وفاعلية.

وصرح مدير الملتقى مدير إدارة الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد حامد صائغ، أن إدارة الجودة لتنمية مجالات القيادة والتواصل والمهارات التقنية وإدارة المشاريع.

وقال إن الملتقى يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2020 ويهدف إلى تطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

وأوضح "صائغ" أن الملتقى يستعرض جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجودة، وأهمية تطبيق الجودة في القطاع الحكومي، وتطبيق معايير الجودة إلكترونياً، ومكاتب ضبط الجودة بين الواقع والمأمول، كما يستعرض الملتقى أربع تجارب مهمة شهدتها منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة وهي : تجربة الكلية التقنية بجدة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والمهارات الاحترافية في الدمج التدريبي بين الحضوري والافتراضي بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وجهود الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة في مجال الجودة، وجودة الكوادر البشرية في تخصصات السياحة والفندقة بكلية السياحة والفندقة بالطائف، وجهود الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة في مجال الجودة.


يذكر أن الملتقى الذي يشهد مشاركة نخبة من المتخصصين والمدربين والمدربات المهتمين بالجودة يستقبل ضيوفه ومتابعيه ومنحهم شهادات حضور من خلال الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pqCFfzLDTL-Ox9-_VFdIJQ

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:07 PM

عن بعد.. انطلاق الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب المهني بمنطقة مكة..غداً

يستهدف تزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات وإطلاعهم على التجارب الميدانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعقد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة الثامنة من صباح غدٍ الخميس عن بعد "الملتقى الإلكتروني للجودة في التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة " تحت شعار "جودتنا بتميز مخرجاتنا" ويستهدف تزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

يأتى ذلك برعاية مدير عام الإدارة فيصل بن عقيل كدسه، ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس أسامة بن هاشم الأزهري.

ويعد الملتقى امتداداً للملتقيات والفعاليات التي تشرف عليها إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعياً منها لدعم منشآت التدريب بمحافظات المنطقة وتحقيقاً للتكامل بين أركان العملية التدريبية ووصولاً إلى تدريب أكثر جودة وفاعلية.

وصرح مدير الملتقى مدير إدارة الجودة بالتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد حامد صائغ، أن إدارة الجودة لتنمية مجالات القيادة والتواصل والمهارات التقنية وإدارة المشاريع.

وقال إن الملتقى يتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للجودة 2020 ويهدف إلى تطوير مهارات تطبيق الجودة، وتزويد المشاركين فيه بالأدوات والمنهجيات التي يستخدمها المهتمين بالجودة، والاطلاع على التجارب الميدانية في المجال.

وأوضح "صائغ" أن الملتقى يستعرض جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجودة، وأهمية تطبيق الجودة في القطاع الحكومي، وتطبيق معايير الجودة إلكترونياً، ومكاتب ضبط الجودة بين الواقع والمأمول، كما يستعرض الملتقى أربع تجارب مهمة شهدتها منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة وهي : تجربة الكلية التقنية بجدة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، والمهارات الاحترافية في الدمج التدريبي بين الحضوري والافتراضي بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وجهود الكلية التقنية للبنات بالعاصمة المقدسة في مجال الجودة، وجودة الكوادر البشرية في تخصصات السياحة والفندقة بكلية السياحة والفندقة بالطائف، وجهود الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة في مجال الجودة.


يذكر أن الملتقى الذي يشهد مشاركة نخبة من المتخصصين والمدربين والمدربات المهتمين بالجودة يستقبل ضيوفه ومتابعيه ومنحهم شهادات حضور من خلال الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pqCFfzLDTL-Ox9-_VFdIJQ

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