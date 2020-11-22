النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة

فكرة من تصميم "الجدعاني" وتصوير "الصاعدي" وإخراج ابتدائية في جدة

ابتكرت مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، فكرة مشاركة عن بُعد لمنسوبيها في بناء جدارية بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتهدف الفكرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإدارة في بناء شعار ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث كان الشعار مجزأ إلى 42 صورة متفرقة وتم بناؤها بالترتيب بحسب الرقم الذي تم حجزه بعد الدعوة الموجهة في حساب المدرسة بـ"تويتر".

وقد شارك في الجدارية 41 معلمًا وطالبًا ومشرفًا وولي أمر، وتم نشر الدعوة على حساب المدرسة في "تويتر"؛ حيث تم حجز جميع الأرقام خلال 4 ساعات فقط كان في مقدمتهم قائد المدرسة ظافر بن صالح آل ظافر، تلاه باقي منسوبي المدرسة.

كما شارك المشرفان التربويان في مكتب الشرق عبدالله بن ناصر الشوكاني مشرف القيادة المدرسية، وفاضل بن عبدالله المالكي مشرف اللغة العربية، وشارك 9 طلاب من أبناء المدرسة و14 ولي أمر؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فكرة الجدارية كانت من تصميم وتنفيذ رائد النشاط سمير بن عائض الجدعاني، وتصوير يوسف بن حميد الصاعدي.

مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة
سبق

ابتكرت مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، فكرة مشاركة عن بُعد لمنسوبيها في بناء جدارية بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتهدف الفكرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإدارة في بناء شعار ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث كان الشعار مجزأ إلى 42 صورة متفرقة وتم بناؤها بالترتيب بحسب الرقم الذي تم حجزه بعد الدعوة الموجهة في حساب المدرسة بـ"تويتر".

وقد شارك في الجدارية 41 معلمًا وطالبًا ومشرفًا وولي أمر، وتم نشر الدعوة على حساب المدرسة في "تويتر"؛ حيث تم حجز جميع الأرقام خلال 4 ساعات فقط كان في مقدمتهم قائد المدرسة ظافر بن صالح آل ظافر، تلاه باقي منسوبي المدرسة.

كما شارك المشرفان التربويان في مكتب الشرق عبدالله بن ناصر الشوكاني مشرف القيادة المدرسية، وفاضل بن عبدالله المالكي مشرف اللغة العربية، وشارك 9 طلاب من أبناء المدرسة و14 ولي أمر؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فكرة الجدارية كانت من تصميم وتنفيذ رائد النشاط سمير بن عائض الجدعاني، وتصوير يوسف بن حميد الصاعدي.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:22 PM

شاهد.. جداريةٌ مبتكرة ينفذها معلمون وآباء وطلاب عن بُعد في ذكرى البيعة

فكرة من تصميم "الجدعاني" وتصوير "الصاعدي" وإخراج ابتدائية في جدة

A A A
عبدالحكيم شار - جدة
0
537

ابتكرت مدرسة سلمة بن الأكوع الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بشرق جدة، فكرة مشاركة عن بُعد لمنسوبيها في بناء جدارية بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتهدف الفكرة إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من منسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين وإدارة في بناء شعار ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث كان الشعار مجزأ إلى 42 صورة متفرقة وتم بناؤها بالترتيب بحسب الرقم الذي تم حجزه بعد الدعوة الموجهة في حساب المدرسة بـ"تويتر".

وقد شارك في الجدارية 41 معلمًا وطالبًا ومشرفًا وولي أمر، وتم نشر الدعوة على حساب المدرسة في "تويتر"؛ حيث تم حجز جميع الأرقام خلال 4 ساعات فقط كان في مقدمتهم قائد المدرسة ظافر بن صالح آل ظافر، تلاه باقي منسوبي المدرسة.

كما شارك المشرفان التربويان في مكتب الشرق عبدالله بن ناصر الشوكاني مشرف القيادة المدرسية، وفاضل بن عبدالله المالكي مشرف اللغة العربية، وشارك 9 طلاب من أبناء المدرسة و14 ولي أمر؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن فكرة الجدارية كانت من تصميم وتنفيذ رائد النشاط سمير بن عائض الجدعاني، وتصوير يوسف بن حميد الصاعدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,465

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة