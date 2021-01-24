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شركتا "فلو للحلول الطبية" و"جنرال إلكتريك" تدشنان تقنية حديثة وتطلقان حقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي

الأحدث والأول من نوعها بالشرق الأوسط.. خلال المؤتمر السادس للعناية الحرجة بمستشفى سليمان الحبيب

شهد المؤتمر العالمي السادس للعناية الحرجة، الذي أقيم مؤخرًا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، تدشين جهاز الأشعة فوق الصوتية "المحمول/ الجيبي"، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فلو "FLOW" المهندس فراس الحميد، والمدير العام لشركة جنرال إلكتريك "GE". وتعد هذه التقنية باكورة الحقبة الجديدة للتصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية، والتي ستنطلق للسوق الإقليمي من خلال السوق السعودي.

وأكد المهندس فراس الحميد حرص شركة "فلو للحلول الطبية" الدائم على استقطاب التقنيات الحديثة التشخيصية منها والعلاجية، في إطار سعيها لتكون المملكة المنصة الرائدة وبوابة الشرق الأوسط في استقطاب الأفكار والابتكارات والتقنيات الحديثة وتوطينها؛ وذلك وفقًا للرؤية الوطنية 2030، وتابع قائلًا: إن هذا التدشين يمثل إطلاقًا لحقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي في الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذه التقنية ستكون إضافة كبيرة وهامة من خلال مميزاتها التي ستقدّمها للممارسين الصحيين ومتلقي الرعاية الصحية.

وعدد المهندس "الحميد" مزايا هذه التقنية الجديدة، وقال إنها ستتيح لمتلقي الخدمة سرعة وسهولة الوصول للخدمات التشخيصية؛ مما سيسهم في تحسين تجربة المرضى، وتخفيف تكاليف الإجراءات التشخيصية بشكل كبير، إضافة إلى أنها تتسم بمرونة كبيرة؛ إذ يمكن استخدامها حتى خارج بيئة المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيعمل بشكل كبير في خفض العبء التشغيلي للمنشآت الصحية. كما تُمَكّن هذه التقنية أيضًا الأطباء من تشخيص المرضى لحظيًّا وعن بُعد؛ الأمر الذي يحقق سرعة التشخيص وتقديم الخدمة العلاجية؛ مما يرفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص دومًا على أن تكون بوابة لدخول التقنيات الطبية الحديثة للمملكة، وأول مقدم خدمات رعاية صحية يحصل على هذه التقنية؛ حيث تم إطلاقها في كافة مستشفياتها بإشراف كوادر صحية وفنية مؤهلة ومتخصصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركتا "فلو للحلول الطبية" و"جنرال إلكتريك" تدشنان تقنية حديثة وتطلقان حقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي
سبق

شهد المؤتمر العالمي السادس للعناية الحرجة، الذي أقيم مؤخرًا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، تدشين جهاز الأشعة فوق الصوتية "المحمول/ الجيبي"، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فلو "FLOW" المهندس فراس الحميد، والمدير العام لشركة جنرال إلكتريك "GE". وتعد هذه التقنية باكورة الحقبة الجديدة للتصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية، والتي ستنطلق للسوق الإقليمي من خلال السوق السعودي.

وأكد المهندس فراس الحميد حرص شركة "فلو للحلول الطبية" الدائم على استقطاب التقنيات الحديثة التشخيصية منها والعلاجية، في إطار سعيها لتكون المملكة المنصة الرائدة وبوابة الشرق الأوسط في استقطاب الأفكار والابتكارات والتقنيات الحديثة وتوطينها؛ وذلك وفقًا للرؤية الوطنية 2030، وتابع قائلًا: إن هذا التدشين يمثل إطلاقًا لحقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي في الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذه التقنية ستكون إضافة كبيرة وهامة من خلال مميزاتها التي ستقدّمها للممارسين الصحيين ومتلقي الرعاية الصحية.

وعدد المهندس "الحميد" مزايا هذه التقنية الجديدة، وقال إنها ستتيح لمتلقي الخدمة سرعة وسهولة الوصول للخدمات التشخيصية؛ مما سيسهم في تحسين تجربة المرضى، وتخفيف تكاليف الإجراءات التشخيصية بشكل كبير، إضافة إلى أنها تتسم بمرونة كبيرة؛ إذ يمكن استخدامها حتى خارج بيئة المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيعمل بشكل كبير في خفض العبء التشغيلي للمنشآت الصحية. كما تُمَكّن هذه التقنية أيضًا الأطباء من تشخيص المرضى لحظيًّا وعن بُعد؛ الأمر الذي يحقق سرعة التشخيص وتقديم الخدمة العلاجية؛ مما يرفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص دومًا على أن تكون بوابة لدخول التقنيات الطبية الحديثة للمملكة، وأول مقدم خدمات رعاية صحية يحصل على هذه التقنية؛ حيث تم إطلاقها في كافة مستشفياتها بإشراف كوادر صحية وفنية مؤهلة ومتخصصة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
09:47 AM

شركتا "فلو للحلول الطبية" و"جنرال إلكتريك" تدشنان تقنية حديثة وتطلقان حقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي

الأحدث والأول من نوعها بالشرق الأوسط.. خلال المؤتمر السادس للعناية الحرجة بمستشفى سليمان الحبيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد المؤتمر العالمي السادس للعناية الحرجة، الذي أقيم مؤخرًا بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، تدشين جهاز الأشعة فوق الصوتية "المحمول/ الجيبي"، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فلو "FLOW" المهندس فراس الحميد، والمدير العام لشركة جنرال إلكتريك "GE". وتعد هذه التقنية باكورة الحقبة الجديدة للتصوير التشخيصي بالموجات فوق الصوتية، والتي ستنطلق للسوق الإقليمي من خلال السوق السعودي.

وأكد المهندس فراس الحميد حرص شركة "فلو للحلول الطبية" الدائم على استقطاب التقنيات الحديثة التشخيصية منها والعلاجية، في إطار سعيها لتكون المملكة المنصة الرائدة وبوابة الشرق الأوسط في استقطاب الأفكار والابتكارات والتقنيات الحديثة وتوطينها؛ وذلك وفقًا للرؤية الوطنية 2030، وتابع قائلًا: إن هذا التدشين يمثل إطلاقًا لحقبة جديدة في مجال التصوير التشخيصي في الشرق الأوسط؛ مؤكدًا أن هذه التقنية ستكون إضافة كبيرة وهامة من خلال مميزاتها التي ستقدّمها للممارسين الصحيين ومتلقي الرعاية الصحية.

وعدد المهندس "الحميد" مزايا هذه التقنية الجديدة، وقال إنها ستتيح لمتلقي الخدمة سرعة وسهولة الوصول للخدمات التشخيصية؛ مما سيسهم في تحسين تجربة المرضى، وتخفيف تكاليف الإجراءات التشخيصية بشكل كبير، إضافة إلى أنها تتسم بمرونة كبيرة؛ إذ يمكن استخدامها حتى خارج بيئة المستشفيات والمرافق الصحية، وهو ما سيعمل بشكل كبير في خفض العبء التشغيلي للمنشآت الصحية. كما تُمَكّن هذه التقنية أيضًا الأطباء من تشخيص المرضى لحظيًّا وعن بُعد؛ الأمر الذي يحقق سرعة التشخيص وتقديم الخدمة العلاجية؛ مما يرفع جودة وكفاءة الخدمة المقدمة.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحرص دومًا على أن تكون بوابة لدخول التقنيات الطبية الحديثة للمملكة، وأول مقدم خدمات رعاية صحية يحصل على هذه التقنية؛ حيث تم إطلاقها في كافة مستشفياتها بإشراف كوادر صحية وفنية مؤهلة ومتخصصة.

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