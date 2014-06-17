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اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه

تحدث للمحكمة 25 دقيقة

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.

وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.

وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".

وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.


وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.

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اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه
سبق

نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.

وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.

وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".

وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.


وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
09:20 PM

اللحظات الأخيرة لـ"مرسي".. أسكتته شدة الانفعال عن الكلام وسقط مغشياً عليه

تحدث للمحكمة 25 دقيقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قضائية، أن الرئيس المعزول محمد مرسي الذي توفي أثناء جلسة محاكمته اليوم (الاثنين)، كان قد حضر الجلسة بكامل عافيته، وطلب التحدث إلى المحكمة، وسمح له المستشار محمد شيرين فهمي بالتحدث.

وأفادت المصادر بأن "مرسي" تحدث لمدة 25 دقيقة ثم توقف عن الحديث من شدة الانفعال، وشعر بعدها بإرهاق سقط على أثره مغشياً عليه داخل القفص.

وأضافت أنه جرى استدعاء الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة.

في سياق متصل، توجه فريق من النيابة العامة المصرية برفقة فريق طبي لمعاينة جثمان "مرسي".

وأشارت مصادر إلى أنه من المقرر أن يخرج النائب العام المصري ببيان بعد قليل حول وفاة الرئيس الأسبق، لتحديد سبب وظروف الوفاة.


وكان التلفزيون المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة "مرسي"، أثناء حضوره جلسة محاكمة في قضية التخابر مع قطر.

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