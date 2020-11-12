أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة؛ "منصة التنسيق التشغيلي الرقمية"، وذلك بهدف توحيد الإجراءات التشغيلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة نقل وتقنيات المياه. وأوضحت الوزارة أن المنصة تعدّ إحدى مبادرات التميز التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه، وتهدف إلى جمع البيانات التشغيلية، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: الاتفاق على منهجية لتنسيق العمليات لتوحيد الإجراءات بين شركاء وحدات الأعمال على مستوى المملكة، وتطوير جودة الأعمال عبر توحيد الآلية التنسيقية لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية وسرعة التنفيذ بما ينعكس على خفض التكاليف وتوفير الوقت، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب القرار واطلاعهم على المتغيرات التشغيلية على مستوى قطاعات المياه عبر تمكينهم من رفع التقارير اللحظية إلى جهات أخرى. جدير بالذكر أن منصّة التنسيق التشغيلي الرقمية تمّت بجهود ذاتية، وبدأت بمرحلة تصميم المنصة في يوليو الماضي من خلال حصر جميع منهجيات التنسيق السابقة بين جميع القطاعات، ليليها سلسلة اجتماعات تنسيقية في أغسطس للوصول إلى آلية موحدة، ومن ثم بناء وتطوير المنصة الإلكترونية في سبتمبر، عطفاً عن تنظيم ورش تعريفية وبرامج تدريبية للشركاء بدءًا من أكتوبر الماضي تستمر باستمرار التطوير الدائم لها.

"الفضلي" يطلق منصة رقمية للتنسيق التشغيلي بين الشركاء في قطاع المياه وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12 أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة؛ "منصة التنسيق التشغيلي الرقمية"، وذلك بهدف توحيد الإجراءات التشغيلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة نقل وتقنيات المياه.



وأوضحت الوزارة أن المنصة تعدّ إحدى مبادرات التميز التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه، وتهدف إلى جمع البيانات التشغيلية، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: الاتفاق على منهجية لتنسيق العمليات لتوحيد الإجراءات بين شركاء وحدات الأعمال على مستوى المملكة، وتطوير جودة الأعمال عبر توحيد الآلية التنسيقية لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية وسرعة التنفيذ بما ينعكس على خفض التكاليف وتوفير الوقت، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب القرار واطلاعهم على المتغيرات التشغيلية على مستوى قطاعات المياه عبر تمكينهم من رفع التقارير اللحظية إلى جهات أخرى.



جدير بالذكر أن منصّة التنسيق التشغيلي الرقمية تمّت بجهود ذاتية، وبدأت بمرحلة تصميم المنصة في يوليو الماضي من خلال حصر جميع منهجيات التنسيق السابقة بين جميع القطاعات، ليليها سلسلة اجتماعات تنسيقية في أغسطس للوصول إلى آلية موحدة، ومن ثم بناء وتطوير المنصة الإلكترونية في سبتمبر، عطفاً عن تنظيم ورش تعريفية وبرامج تدريبية للشركاء بدءًا من أكتوبر الماضي تستمر باستمرار التطوير الدائم لها.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442 05:18 PM

"الفضلي" يطلق منصة رقمية للتنسيق التشغيلي بين الشركاء في قطاع المياه تهدف إلى جمع البيانات التشغيلية من خلال تحقيق 3 أهداف رئيسة





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أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة؛ "منصة التنسيق التشغيلي الرقمية"، وذلك بهدف توحيد الإجراءات التشغيلية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، وشركة نقل وتقنيات المياه.



وأوضحت الوزارة أن المنصة تعدّ إحدى مبادرات التميز التشغيلي بين شركاء الأعمال في قطاع المياه، وتهدف إلى جمع البيانات التشغيلية، من خلال ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في: الاتفاق على منهجية لتنسيق العمليات لتوحيد الإجراءات بين شركاء وحدات الأعمال على مستوى المملكة، وتطوير جودة الأعمال عبر توحيد الآلية التنسيقية لتسهيل اتخاذ القرارات التشغيلية وسرعة التنفيذ بما ينعكس على خفض التكاليف وتوفير الوقت، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب القرار واطلاعهم على المتغيرات التشغيلية على مستوى قطاعات المياه عبر تمكينهم من رفع التقارير اللحظية إلى جهات أخرى.



جدير بالذكر أن منصّة التنسيق التشغيلي الرقمية تمّت بجهود ذاتية، وبدأت بمرحلة تصميم المنصة في يوليو الماضي من خلال حصر جميع منهجيات التنسيق السابقة بين جميع القطاعات، ليليها سلسلة اجتماعات تنسيقية في أغسطس للوصول إلى آلية موحدة، ومن ثم بناء وتطوير المنصة الإلكترونية في سبتمبر، عطفاً عن تنظيم ورش تعريفية وبرامج تدريبية للشركاء بدءًا من أكتوبر الماضي تستمر باستمرار التطوير الدائم لها.