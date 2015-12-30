لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات
وسائل إعلامية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة للاستخدام
أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.
لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-30
أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.
أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.