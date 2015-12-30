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لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات

وسائل إعلامية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة للاستخدام

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركّزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1- شراء الثلاجات والمجمدات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالى (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

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لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات
سبق

أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركّزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1- شراء الثلاجات والمجمدات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالى (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
01:43 PM

لتبقى.. نصائح توعوية لتوفير استهلاك الطاقة في الثلاجات والمجمدات

وسائل إعلامية مهمة للجمهور لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة للاستخدام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام أجهزة الثلاجات- المجمدات (الفريزرات) بشكل موفر للطاقة، إضافة إلى إبراز أهمية ودلالات بطاقة كفاءة الطاقة للثلاجات- المجمدات.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركّزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1- شراء الثلاجات والمجمدات ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10- 15سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 10سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة وحوالى (- 18 إلى - 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

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