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"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك

تبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، ‏وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي ‏والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، ‏وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي ‏والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:05 AM

"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك

تبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي ‏والدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، ‏وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.‏

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي ‏والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

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