"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك
تبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-08
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
01:05 AM
"المعلمي" يبحث مع وزير خارجية المالديف القضايا ذات الاهتمام المشترك
تبادلا الآراء حيال التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي
التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي افتراضيًا ، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية المالديف الدكتور عبدالله شهيد.
وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حيال التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وحضر الاجتماع رئيس قسم الترشيحات بالوفد بندر النهدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.