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في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى

مقتل قائد ميداني و5 عناصر وإصابة 8 آخرين

قُتِل قيادي ميداني تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية، و5 عناصر، وأصيب 8 آخرون بنيران قوات الجيش اليمني؛ إثر هجوم خاطف نفّذته قوات الجيش اليمني على مواقع المليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقًا لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يُذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف؛ مما أسهم في تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.

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في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى
سبق

قُتِل قيادي ميداني تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية، و5 عناصر، وأصيب 8 آخرون بنيران قوات الجيش اليمني؛ إثر هجوم خاطف نفّذته قوات الجيش اليمني على مواقع المليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقًا لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يُذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف؛ مما أسهم في تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
08:40 AM

في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى

مقتل قائد ميداني و5 عناصر وإصابة 8 آخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل قيادي ميداني تابع لمليشيات الحوثي الإرهابية، و5 عناصر، وأصيب 8 آخرون بنيران قوات الجيش اليمني؛ إثر هجوم خاطف نفّذته قوات الجيش اليمني على مواقع المليشيات في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

جاء ذلك وفقًا لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي أكد أن هذا الهجوم شنته أمس وحدات من قوات الجيش اليمني على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في قطاع باب غلق شمالي غرب قعطبة.

يُذكر أن قوات الجيش اليمني تواصل عملياتها العسكرية في جبهات الضالع ومأرب والجوف؛ مما أسهم في تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة، في العدة والعتاد.

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