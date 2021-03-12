مصادر تنفي شائعة إغلاق 26 محكمة.. وتوضح: الصورة المتداولة لتشكيل الدوائر بالمحاكم

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن إغلاق 26 محكمة في مناطق السعودية. وقالت المصادر إن الصورة المتداولة مأخوذة من دليل تشكيل الدوائر بالمحاكم خلال العام الحالي 1442هـ، ولم يتم التطرق فيه إلى إغلاق أي محكمة.