النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رسميًا .. إعادة نهائي أبطال إفريقيا في بلد محايد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
رسميًا .. إعادة نهائي أبطال إفريقيا في بلد محايد
سبق

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
09:36 PM

رسميًا .. إعادة نهائي أبطال إفريقيا في بلد محايد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - باريس
11
11,245

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس "في بلد محايد" بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وقرر الفريق المغربي يوم الجمعة الماضي ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو VAR التي لم تعمل. وستبقى نتيجة الذهاب (1-1) في المغرب معتمدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,334
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,166
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,299
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,947

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة