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"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 92 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين بلحج

المركز يطلق مشروع توفير الحقيبة المدرسية بمحافظة حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًّا و341 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين بمخيم الرباط التابع لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 5.178 فردًا.

وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بمحافظة لحج عمر الصامتي جهود المركز المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين التي تسهم في التخفيف من معاناتهم.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار: إن توزيع السلال الغذائية يأتي استمرارًا لدور المركز في تقديم العون الإغاثي والإيوائي للنازحين بمختلف المحافظات اليمنية.

إلى هذا أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتسع مديريات في محافظة حضرموت، يستفيد منه 5.420 طالبًا.

وتخلل الحفل عرض مرئي توضيحي لأهداف المشروع، ونماذج من الحقائب محلية الصنع التي أنتجتها مستفيدات من مشاريع سبل العيش الممول من المركز.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدًا بتدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية، التي أسهمت بشكل لافت في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 92 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين بلحج
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًّا و341 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين بمخيم الرباط التابع لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 5.178 فردًا.

وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بمحافظة لحج عمر الصامتي جهود المركز المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين التي تسهم في التخفيف من معاناتهم.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار: إن توزيع السلال الغذائية يأتي استمرارًا لدور المركز في تقديم العون الإغاثي والإيوائي للنازحين بمختلف المحافظات اليمنية.

إلى هذا أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتسع مديريات في محافظة حضرموت، يستفيد منه 5.420 طالبًا.

وتخلل الحفل عرض مرئي توضيحي لأهداف المشروع، ونماذج من الحقائب محلية الصنع التي أنتجتها مستفيدات من مشاريع سبل العيش الممول من المركز.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدًا بتدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية، التي أسهمت بشكل لافت في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
05:05 PM

"إغاثي" الملك يوزع أكثر من 92 طنًّا من السلال الغذائية للنازحين بلحج

المركز يطلق مشروع توفير الحقيبة المدرسية بمحافظة حضرموت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 92 طنًّا و341 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين بمخيم الرباط التابع لمديرية تبن بمحافظة لحج، استفاد منها 5.178 فردًا.

وثمن مدير الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين بمحافظة لحج عمر الصامتي جهود المركز المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين التي تسهم في التخفيف من معاناتهم.

وقال منسق الإغاثة العاجلة بمكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن عبدالله الطيار: إن توزيع السلال الغذائية يأتي استمرارًا لدور المركز في تقديم العون الإغاثي والإيوائي للنازحين بمختلف المحافظات اليمنية.

إلى هذا أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتسع مديريات في محافظة حضرموت، يستفيد منه 5.420 طالبًا.

وتخلل الحفل عرض مرئي توضيحي لأهداف المشروع، ونماذج من الحقائب محلية الصنع التي أنتجتها مستفيدات من مشاريع سبل العيش الممول من المركز.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدًا بتدخلات المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية، التي أسهمت بشكل لافت في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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