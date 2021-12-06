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تعليم الرياض يدعو المدارس إلى الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بموسم الشتاء

الوهيبي: سلامة الطلاب مسؤولية وواجب وطني على الجميع التكاتف من أجله

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تفعيل كافة الخُطط المدرسية، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية لموسم فصل الشتاء وما يرافقه من تغيرات في أجواء الطقس.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية دور المدارس في الاستعداد الجيد والمتابعة الدائمة لتحقيق خُطط الإدارة الهادفة إلى تعزيز سلوكيات السلامة من خلال رفع الوعي والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة لتوفير بيئة مدرسية آمنة.

وشدد على أهمية اتباع توجيهات الدفاع المدني وتعليماته الخاصة بالحماية من مخاطر الأمطار والسيول، موضحًا أن سلامة وأمن الطلاب والطالبات مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب وطني يتحتم على الجميع التكاتف من أجلها.

من جهته، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي، أهمية تفقد مديري ومديرات المدارس المبنى المدرسي ومرافقه بشكل مستمر طوال العام الدراسي، وتفعيل مهام اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة ومنسق السلامة في المدرسة، مشدداً على عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، وتوثيق جميع الحوادث ودراستها وإزالة مسبباتها لضمان عدم تكرارها.

وأشار العنزي، إلى ضرورة رفع نموذج السلامة في برنامج نور كل فصل دراسي، وتفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة في حال وجود أي حالة طارئة من خلال الموقع alamn.net، وتفعيل جداول المناوبة اليومية لدخول وخروج الطلاب والتأكد من خروج جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة قبل مغادرة المدرسة، إضافةً إلى التأكد من إغلاق مصادر الطاقة بعد الانتهاء من الدوام.

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تعليم الرياض يدعو المدارس إلى الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بموسم الشتاء
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تفعيل كافة الخُطط المدرسية، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية لموسم فصل الشتاء وما يرافقه من تغيرات في أجواء الطقس.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية دور المدارس في الاستعداد الجيد والمتابعة الدائمة لتحقيق خُطط الإدارة الهادفة إلى تعزيز سلوكيات السلامة من خلال رفع الوعي والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة لتوفير بيئة مدرسية آمنة.

وشدد على أهمية اتباع توجيهات الدفاع المدني وتعليماته الخاصة بالحماية من مخاطر الأمطار والسيول، موضحًا أن سلامة وأمن الطلاب والطالبات مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب وطني يتحتم على الجميع التكاتف من أجلها.

من جهته، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي، أهمية تفقد مديري ومديرات المدارس المبنى المدرسي ومرافقه بشكل مستمر طوال العام الدراسي، وتفعيل مهام اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة ومنسق السلامة في المدرسة، مشدداً على عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، وتوثيق جميع الحوادث ودراستها وإزالة مسبباتها لضمان عدم تكرارها.

وأشار العنزي، إلى ضرورة رفع نموذج السلامة في برنامج نور كل فصل دراسي، وتفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة في حال وجود أي حالة طارئة من خلال الموقع alamn.net، وتفعيل جداول المناوبة اليومية لدخول وخروج الطلاب والتأكد من خروج جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة قبل مغادرة المدرسة، إضافةً إلى التأكد من إغلاق مصادر الطاقة بعد الانتهاء من الدوام.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
11:33 AM

تعليم الرياض يدعو المدارس إلى الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بموسم الشتاء

الوهيبي: سلامة الطلاب مسؤولية وواجب وطني على الجميع التكاتف من أجله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تفعيل كافة الخُطط المدرسية، وذلك في إطار الاستعداد والجاهزية لموسم فصل الشتاء وما يرافقه من تغيرات في أجواء الطقس.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أهمية دور المدارس في الاستعداد الجيد والمتابعة الدائمة لتحقيق خُطط الإدارة الهادفة إلى تعزيز سلوكيات السلامة من خلال رفع الوعي والتقيد بإجراءات الأمن والسلامة لتوفير بيئة مدرسية آمنة.

وشدد على أهمية اتباع توجيهات الدفاع المدني وتعليماته الخاصة بالحماية من مخاطر الأمطار والسيول، موضحًا أن سلامة وأمن الطلاب والطالبات مسؤولية إنسانية وأخلاقية وواجب وطني يتحتم على الجميع التكاتف من أجلها.

من جهته، أكد مدير الأمن والسلامة المدرسية حميدي العنزي، أهمية تفقد مديري ومديرات المدارس المبنى المدرسي ومرافقه بشكل مستمر طوال العام الدراسي، وتفعيل مهام اللجنة الخاصة بالأمن والسلامة ومنسق السلامة في المدرسة، مشدداً على عدد من الإجراءات والتعليمات الخاصة بالأمن والسلامة، وتوثيق جميع الحوادث ودراستها وإزالة مسبباتها لضمان عدم تكرارها.

وأشار العنزي، إلى ضرورة رفع نموذج السلامة في برنامج نور كل فصل دراسي، وتفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة في حال وجود أي حالة طارئة من خلال الموقع alamn.net، وتفعيل جداول المناوبة اليومية لدخول وخروج الطلاب والتأكد من خروج جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة قبل مغادرة المدرسة، إضافةً إلى التأكد من إغلاق مصادر الطاقة بعد الانتهاء من الدوام.

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