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أخضر الكاراتيه يرفع رصيده إلى 13 ميدالية آسيوية

رفع المنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في البطولة الآسيوية (19) للناشئين والشباب والـ (17) تحت 21 سنة والكبار بكازاخستان، رصيده إلى 13 ميدالية في ثالث أيام مشاركته بالبطولة.

وتمكن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الأولمبي محمد برناوي من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات القتال لوزن تحت 74 كيلوجرامًا، فيما حقق اللاعب سند سفياني الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا، وأخيرًا حصل اللاعب محمد المالكي على الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن تحت 84 كيلوجرامًا.

هذا وستُلعب غدًا (الثلاثاء) منافسات الدرجة الأولى (الكبار) في مسابقات الكاتا والقتال من البطولة ذاتها التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الكاراتيه يرفع رصيده إلى 13 ميدالية آسيوية
سبق

رفع المنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في البطولة الآسيوية (19) للناشئين والشباب والـ (17) تحت 21 سنة والكبار بكازاخستان، رصيده إلى 13 ميدالية في ثالث أيام مشاركته بالبطولة.

وتمكن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الأولمبي محمد برناوي من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات القتال لوزن تحت 74 كيلوجرامًا، فيما حقق اللاعب سند سفياني الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا، وأخيرًا حصل اللاعب محمد المالكي على الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن تحت 84 كيلوجرامًا.

هذا وستُلعب غدًا (الثلاثاء) منافسات الدرجة الأولى (الكبار) في مسابقات الكاتا والقتال من البطولة ذاتها التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
09:25 PM

أخضر الكاراتيه يرفع رصيده إلى 13 ميدالية آسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في البطولة الآسيوية (19) للناشئين والشباب والـ (17) تحت 21 سنة والكبار بكازاخستان، رصيده إلى 13 ميدالية في ثالث أيام مشاركته بالبطولة.

وتمكن لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الأولمبي محمد برناوي من الحصول على الميدالية الفضية في منافسات القتال لوزن تحت 74 كيلوجرامًا، فيما حقق اللاعب سند سفياني الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن فوق 84 كيلوجرامًا، وأخيرًا حصل اللاعب محمد المالكي على الميدالية البرونزية لمنافسات القتال لوزن تحت 84 كيلوجرامًا.

هذا وستُلعب غدًا (الثلاثاء) منافسات الدرجة الأولى (الكبار) في مسابقات الكاتا والقتال من البطولة ذاتها التي تستضيفها مدينة ألماتي في كازاخستان وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

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