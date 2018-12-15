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أمر ملكي بترقية وتعيين "53" قاضيًا بديوان المظالم

على مختلف درجات السلك القضائي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 17 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج), ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب).
وأشار إلى أن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادًا للدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأمثل، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهما من فضله خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم.

خادم الحرمين الشريفين ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي بترقية وتعيين "53" قاضيًا بديوان المظالم
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 17 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج), ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب).
وأشار إلى أن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادًا للدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأمثل، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهما من فضله خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
06:54 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:52 PM

أمر ملكي بترقية وتعيين "53" قاضيًا بديوان المظالم

على مختلف درجات السلك القضائي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,631

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (53) قاضيًا بديوان المظالم على مختلف درجات السلك القضائي.
وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ب) إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب)، وترقية 17 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج), ‏كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين قاضٍ على درجة (قاضي/أ)، وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب).
وأشار إلى أن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من ترقيات وتعيينات يأتي امتدادًا للدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم، حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأمثل، سائلًا المولى عز وجل أن يجزيهما من فضله خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم.

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