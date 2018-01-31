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أكثر من 600 ألف عينة مفحوصة لفيروس كورونا من خلال مركز "وقاية"

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

حقق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" خلال عام 2020م عددًا من الإنجازات أبرزها دراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 ابتداءً من شهر مارس لزيادة المعرفة وتتبع انتشار الوباء، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص مخبري لفيروس كوفيد-19.

وأطلق المركز -الذي دُشن في عام 2018م ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي- برنامج اعتماد المختبرات لفحص كوفيد-19 الذي تم من خلاله اعتماد 80 مختبرًا حكوميًا وخاصًا، كما حقق مختبر فحص فيروس كوفيد-19 التابع للمركز نسبة 100 % في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف كوفيد-19 بوساطة تقنية البلمرة الجزئية، فيما حقق مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات الاعتماد من قِبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100 %، كما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100 % في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إعادة تعريف مفهوم خدمات الرعاية الصحية بحيث لا تقتصر على الخدمات العلاجية والتشخيصية فقط، ولكن تمتد إلى الوقاية من الأمراض وعدّها جزءًا من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة وتكفلها للمواطنين والمقيمين.

ويتبع للمركز مختبر الصحة العامة الذي يتضمن عددًا من المختبرات التخصصية التي تخدم أهدافًا متعددة منها الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض المدارية المهملة، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات, وتم تحقيق مستهدف عام 2020م لمؤشر (نسبة الأمراض المعدية المحدَّدة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة) المحدد بنسبة 50 %، حيث تجاوزت القيمة الفعلية لتصل إلى 55.5% .

ومن جانب التوعية ورفع الوعي عمل مركز وقاية على إصدار 170 بروتوكولاً ودليلاً إرشاديًا لجميع القطاعات في المملكة، إضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بمستجدات فيروس كورونا لعرض معلومات عن المرض، والإجراءات والتدابير الوقائية في الأماكن المختلفة، والأدلة التوعوية والإرشادية التي تخاطب فئات المجتمع كافة، والتحديث اليومي للحالات، كما تم عقد 22 لقاءً توعويًا للمجتمع مع مختصين في مجالات صحية.

يُذكر أن مركز وقاية حقق منذ انطلاقته عددًا من الإنجازات المميزة في مكافحة الأمراض، منها: خفض عدد مرضى نقص المناعة المكتسب HIV الذين تحقق كبح الفيروس لديهم بنسبة (92 %) في عام 2019م، وخفض معدل الإصابة بمرض الملاريا لكل 100 ألف نسمة إلى 0.4 في عام 2019م، وخفض الإصابة بمرض الحصبة لكل 100 ألف نسمة إلى 1.4 في عام 2019، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة الألمانية لكل 100 ألف نسمة إلى 0.2 في عام 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 600 ألف عينة مفحوصة لفيروس كورونا من خلال مركز "وقاية"
سبق

حقق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" خلال عام 2020م عددًا من الإنجازات أبرزها دراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 ابتداءً من شهر مارس لزيادة المعرفة وتتبع انتشار الوباء، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص مخبري لفيروس كوفيد-19.

وأطلق المركز -الذي دُشن في عام 2018م ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي- برنامج اعتماد المختبرات لفحص كوفيد-19 الذي تم من خلاله اعتماد 80 مختبرًا حكوميًا وخاصًا، كما حقق مختبر فحص فيروس كوفيد-19 التابع للمركز نسبة 100 % في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف كوفيد-19 بوساطة تقنية البلمرة الجزئية، فيما حقق مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات الاعتماد من قِبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100 %، كما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100 % في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إعادة تعريف مفهوم خدمات الرعاية الصحية بحيث لا تقتصر على الخدمات العلاجية والتشخيصية فقط، ولكن تمتد إلى الوقاية من الأمراض وعدّها جزءًا من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة وتكفلها للمواطنين والمقيمين.

ويتبع للمركز مختبر الصحة العامة الذي يتضمن عددًا من المختبرات التخصصية التي تخدم أهدافًا متعددة منها الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض المدارية المهملة، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات, وتم تحقيق مستهدف عام 2020م لمؤشر (نسبة الأمراض المعدية المحدَّدة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة) المحدد بنسبة 50 %، حيث تجاوزت القيمة الفعلية لتصل إلى 55.5% .

ومن جانب التوعية ورفع الوعي عمل مركز وقاية على إصدار 170 بروتوكولاً ودليلاً إرشاديًا لجميع القطاعات في المملكة، إضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بمستجدات فيروس كورونا لعرض معلومات عن المرض، والإجراءات والتدابير الوقائية في الأماكن المختلفة، والأدلة التوعوية والإرشادية التي تخاطب فئات المجتمع كافة، والتحديث اليومي للحالات، كما تم عقد 22 لقاءً توعويًا للمجتمع مع مختصين في مجالات صحية.

يُذكر أن مركز وقاية حقق منذ انطلاقته عددًا من الإنجازات المميزة في مكافحة الأمراض، منها: خفض عدد مرضى نقص المناعة المكتسب HIV الذين تحقق كبح الفيروس لديهم بنسبة (92 %) في عام 2019م، وخفض معدل الإصابة بمرض الملاريا لكل 100 ألف نسمة إلى 0.4 في عام 2019م، وخفض الإصابة بمرض الحصبة لكل 100 ألف نسمة إلى 1.4 في عام 2019، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة الألمانية لكل 100 ألف نسمة إلى 0.2 في عام 2019م.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:45 PM

أكثر من 600 ألف عينة مفحوصة لفيروس كورونا من خلال مركز "وقاية"

إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" خلال عام 2020م عددًا من الإنجازات أبرزها دراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 ابتداءً من شهر مارس لزيادة المعرفة وتتبع انتشار الوباء، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص مخبري لفيروس كوفيد-19.

وأطلق المركز -الذي دُشن في عام 2018م ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي- برنامج اعتماد المختبرات لفحص كوفيد-19 الذي تم من خلاله اعتماد 80 مختبرًا حكوميًا وخاصًا، كما حقق مختبر فحص فيروس كوفيد-19 التابع للمركز نسبة 100 % في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP) التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف كوفيد-19 بوساطة تقنية البلمرة الجزئية، فيما حقق مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات الاعتماد من قِبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100 %، كما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100 % في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إعادة تعريف مفهوم خدمات الرعاية الصحية بحيث لا تقتصر على الخدمات العلاجية والتشخيصية فقط، ولكن تمتد إلى الوقاية من الأمراض وعدّها جزءًا من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المملكة وتكفلها للمواطنين والمقيمين.

ويتبع للمركز مختبر الصحة العامة الذي يتضمن عددًا من المختبرات التخصصية التي تخدم أهدافًا متعددة منها الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض المدارية المهملة، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات, وتم تحقيق مستهدف عام 2020م لمؤشر (نسبة الأمراض المعدية المحدَّدة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة) المحدد بنسبة 50 %، حيث تجاوزت القيمة الفعلية لتصل إلى 55.5% .

ومن جانب التوعية ورفع الوعي عمل مركز وقاية على إصدار 170 بروتوكولاً ودليلاً إرشاديًا لجميع القطاعات في المملكة، إضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بمستجدات فيروس كورونا لعرض معلومات عن المرض، والإجراءات والتدابير الوقائية في الأماكن المختلفة، والأدلة التوعوية والإرشادية التي تخاطب فئات المجتمع كافة، والتحديث اليومي للحالات، كما تم عقد 22 لقاءً توعويًا للمجتمع مع مختصين في مجالات صحية.

يُذكر أن مركز وقاية حقق منذ انطلاقته عددًا من الإنجازات المميزة في مكافحة الأمراض، منها: خفض عدد مرضى نقص المناعة المكتسب HIV الذين تحقق كبح الفيروس لديهم بنسبة (92 %) في عام 2019م، وخفض معدل الإصابة بمرض الملاريا لكل 100 ألف نسمة إلى 0.4 في عام 2019م، وخفض الإصابة بمرض الحصبة لكل 100 ألف نسمة إلى 1.4 في عام 2019، وخفض معدل الإصابة بمرض الحصبة الألمانية لكل 100 ألف نسمة إلى 0.2 في عام 2019م.

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